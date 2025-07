Belle gare ed entusiasmo per il circuito regionale giovanile Beach On a Vasto Marina

Grande successo per il terzo appuntamento targato Beach On, valido per il circuito FIPAV regionale giovanile, andato in scena a Vasto Marina, sui campi del Lido Acapulco.

Le categorie coinvolte sono state Under 14, Under 16 e Under 18, sia maschile che femminile, con la partecipazione di numerose coppie provenienti da tutta la regione, per una giornata di sport, divertimento e crescita.

I podi del torneo

U14 Femminile

1° Consalvi Anna – Maneroni Chiara

2° Ciani Alessia – Pacchiani Annagiulia

3° Trire Chiara – Di Muzio Gloria

U14 Maschile

1° Zaccaria Tommaso – Cupaiolo Jacopo

2° Rocco Alessandro – Iurisci Lorenzo

3° Ottaviano Vincenzo – Maranca Alessio

U16 Femminile

1° Lezzi Gioia – Da Silva Raissa

2° Cerasoli Marzia – Marcandando Chiara

3° Cerasoli Michela – Cataldi Greta

U16 Maschile

1° Buontempo Giuseppe – Occhionero Paolo Emilio

2° Caporrella Giacomo – Violante Tommaso

3° Santarelli Leon – Cernero Andrea

U18 Maschile

1° Medda Giorgio – Silvestri Manuel

2° Pasquini Lorenzo – Di Febo Patrick

3° Di Nanno Lorenzo – Cosentino Lorenzo

Durante la manifestazione è intervenuta l’assessore alle Politiche sociali e al welfare del Comune di Vasto, Anna Bosco, che ha portato i saluti del sindaco Francesco Menna e dell’assessore allo Sport Carlo Della Penna, ringraziando i presenti per l’impegno verso lo sport giovanile.

Presenti anche Massimo ed Erika Di Lorenzo, gestori dello stabilimento Lido Acapulco, da sempre al fianco dello sport e del progetto Beach On.

Ricordiamo – sottolineano i promotori del circuito – che questo è il penultimo evento della stagione Beach On, che si concluderà con la tappa regina del Campionato Italiano Assoluto in programma il 22, 23 e 24 agosto, sempre a Vasto Marina.

Un grazie a tutte le coppie partecipanti, agli staff tecnici, ai genitori e agli organizzatori che ogni volta rendono questo circuito un’esperienza indimenticabile.