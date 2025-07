Riparte il San Salvo Calcio, iniziata la preparazione estiva

Sul rettangolo verde del Vito Tomeo di via Stingi è iniziata nel pomeriggio di sabato 26 luglio la preparazione estiva del San Salvo Calcio, in vista della prossima stagione sportiva 2025/2026 in Eccellenza abruzzese.

Il gruppo biancazzurro, alla presenza dei vertici societari, si è messo a disposizione del neo allenatore Walter Piccioni per le prime attività sul campo. Gruppo in parte rinnovato, con nuovi inserimenti in aggiunta a diverse conferme dell'organico passato che vuole rendersi protagonista di un torneo di soddisfazioni, nel secondo anno di fila nel massimo campionato dilettantistico regionale abruzzese.

Nel video che segue a cura di Michele Daniele le parole del presidente Angelo Torzi e del direttore sportivo Gianluca Senese.