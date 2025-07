La vastese Claudia Scampoli in azzurro agli Europei di beach volley

Scatta mercoledì 30 luglio a Düsseldorf, in Germania, l’EuroBeachVolley2025 e “sarà un’edizione dal forte sapore abruzzese“, si evidenzia in una nota della Fipav-Federazione Italiana Pallavolo Abruzzo.

Saranno presenti in terra tedesca per quella che è la 33^ edizione dei Campionati Europei l’ortonese Paolo Nicolai, Direttore Tecnico delle squadre maschili, la vastese Caterina De Marinis, Direttore Tecnico delle squadre femminili e la giocatrice vastese Claudia Scampoli, che sarà in gara in coppia con Giada Bianchi

“Una spedizione azzurra – si evidenzia ancora nella nota del massimo organismo federale regionale di categoria – con radici ben piantate in Abruzzo, a conferma del grande valore espresso dal nostro territorio anche nel beach volley internazionale!“.

La coppia Scampoli/Bianchi è stata inserita nella Pool F della competizione continentale e la prima partita ci sarà mercoledì mattina, alle 11,40, contro le ragazze di casa tedesche Schieder/Borger. A completare il raggruppamento ci sono le coppie Alvarez/Moreno (Spagna) e Ahtiainen/Lahti (Finlandia).

Nella foto (federvolley.it) Giada Bianchi e Claudia Scampoli