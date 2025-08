Team H2O Sport pronto per i Campionati Italiani di Categoria

Agosto si apre con un traguardo eccezionale per l’H2O Sport: la partecipazione ai Campionati Italiani di Categoria a Chianciano Terme. L’evento si svolgerà dal 1° al 3 agosto per la categoria Ragazzi, mentre dal 5 al 9 agosto scenderanno in vasca Juniores, Cadetti/e e Seniores.

Ma la notizia più rilevante è l’impresa storica delle tre staffette qualificate alla manifestazione nazionale: un risultato di grande prestigio tecnico e collettivo, che conferma l’eccellenza del lavoro svolto dallo staff tecnico composto da Michele Mucci, Paolo Di Lullo e Giorgio Petrella e l’altissimo valore del gruppo squadra.

Nella categoria Ragazzi, Lorenzo Aiello sarà protagonista nei 100 farfalla, grazie all’ottimo tempo di 58”12 ottenuto durante i Campionati Regionali Assoluti del 20 luglio, frutto di una grande performance che lo colloca nella top ten dei 2010.

Saranno in vasca le due staffette categoria Ragazzi: la staffetta 4×100 stile libero qualificata con il tempo di 3’41”43 vedrà ai blocchi di partenza Stefano Armando Alfieri, Jacopo Marzola, Lorenzo Aiello e Umberto Antonio Zitti, mentre la 4×200 stile libero, accreditata del 20° tempo con un eccellente 8’08”51, vede protagonisti Stefano Armando Alfieri, Jacopo De Lena, Jacopo Marzola e Ilario Menna.

Grande soddisfazione anche nella categoria Cadette con la qualificazione tra le prime dodici della staffetta 4×100 mista femminile che, con il tempo di 4’23”31, bissa la qualificazione di quest’inverno con Sofia Cavina (dorso), Sofia Silvaroli (rana), Lorena Visan (delfino) e Alessia Angelicola (stile libero). Un risultato che testimonia l’eccellente lavoro tecnico e la crescita continua del settore femminile.

Sempre nella categoria Cadette tante le aspettative anche per Sofia Silvaroli, protagonista di una stagione straordinaria. L’atleta biancorossa gareggerà in tutte e tre le distanze della rana: 50 (33”41), 100 (1’10”91) e 200 (2’35”08) con tempi che rappresentano i records regionali assoluti e la collocano tra le migliori atlete d’Italia della specialità.

Passando alla categoria Juniores, Lorena Andrea Visan, classe 2010, andrà a caccia di grande performanes nei 50 farfalla (28”58) e nei 100 farfalla (1’03”57), con tempi ottenuti ai Campionati Regionali di inizio luglio, mentre Nicole Santorelli, classe 2010, gareggerà nei 100 dorso grazie al crono di 1’07”22.

Il presidente H2o sport Massimo Tucci esprime grande orgoglio per i risultati raggiunti, che rappresentano un segnale forte e chiaro della crescita dell’intero movimento natatorio della società biancorossa.