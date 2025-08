Passano dalla Virtus Vasto al Campobasso i giovani calciatori Giovanni Cerella e Michele Grassi

Nuovi passaggi di giovani calciatori dalla Virtus Vasto a società professionistiche.

Si trasferiscono al Campobasso, club di Serie C, Giovanni Cerella, attaccante, e Michele Grassi, centrocampista, entrambi classe 2010, nel corso dell’ultima stagione calcistica protagonisti con la squadra vastese Giovanissimi Under 15 affidata alla guida tecnica di Paolo Acquarola e selezionati per la rappresentativa abruzzese di categoria al Torneo delle Regioni 2025.

I due ragazzi faranno parte della squadra Allievi del club rossoblù molisano.