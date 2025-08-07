Partecipa a IlTrigno.net

Francesco â€˜Cicoâ€™ Pennetta campione italiano 50 rana Cadetti

Risultato luccicante per il giovane nuotatore di Casalbordino tesserato per la Ferraranuoto

redazione
Sport
Luccicante risultato per il giovane nuotatore Francesco â€˜Cicoâ€˜ Pennetta, di Casalbordino, tesserato per la Ferraranuoto.

Vince la finale dei 50 rana Cadetti ai Campionati Italiani di Categoria di nuoto in corso di svolgimento a Chianciano Terme.

Pennetta, classe 2005, conquista il primo posto e la medaglia dâ€™oro con il brillante riscontro cronometrico di 27â€³81, davanti ad Andrea Miron (CC Aniene), secondo in 28â€³06 e Riccardo Rigazio (Libertas Nuoto Novara) che si piazza in terza posizione in 28â€³36.

Grande la soddisfazione del ragazzo, della sua societÃ  di appartenenza, dei genitori (con lui nella foto) e della comunitÃ  casalese che si gonfia dâ€™orgoglio per i rilevanti risultati sportivi ottenuti.

Foto in galleria social Ferraranuoto

