Francesco â€˜Cicoâ€™ Pennetta campione italiano 50 rana Cadetti

Luccicante risultato per il giovane nuotatore Francesco â€˜Cicoâ€˜ Pennetta, di Casalbordino, tesserato per la Ferraranuoto.
Vince la finale dei 50 rana Cadetti ai Campionati Italiani di Categoria di nuoto in corso di svolgimento a Chianciano Terme.
Pennetta, classe 2005, conquista il primo posto e la medaglia dâ€™oro con il brillante riscontro cronometrico di 27â€³81, davanti ad Andrea Miron (CC Aniene), secondo in 28â€³06 e Riccardo Rigazio (Libertas Nuoto Novara) che si piazza in terza posizione in 28â€³36.
Grande la soddisfazione del ragazzo, della sua societÃ di appartenenza, dei genitori (con lui nella foto) e della comunitÃ casalese che si gonfia dâ€™orgoglio per i rilevanti risultati sportivi ottenuti.
Foto in galleria social Ferraranuoto