"Replay 2025" tra Olimpiadi Oratoriane e Trisport, l'appuntamento ai Salesiani di Vasto

Dopo il grande successo dell'edizione 2025 dell'Estate Ragazzi, che per un mese ha visto coinvolti circa 700 bambini e ragazzi, 150 animatori e tanti adulti volontari, torna, dal 27 agosto allâ€™11 settembre, ai Salesiani Don Bosco di Vasto, Replay 2025, con la terza edizione delle Olimpiadi Oratoriane per i piÃ¹ piccoli ed il tradizionale Trisport serale per i giovani e gli adulti.

L'appuntamento Ã¨ diventato, da qualche anno, una festa di fine estate, negli ambienti dell'Oratorio Don Bosco di via San Domenico Savio a Vasto.

Lâ€™iniziativa per bambini, ragazzi e adulti, propone attivitÃ differenziate per fasce dâ€™etÃ :

Olimpiadi Oratoriane, per bambini e ragazzi dalla terza elementare (da frequentare) fino alla terza media (da frequentare), con giochi a squadre, attivitÃ sportive e laboratori pomeridiani.

Trisport serale, per i piÃ¹ grandi, nati nel 2010 e anni precedenti, con tornei serali di calcio, pallavolo e basket.

Le iscrizioni sono giÃ aperte. Tutte le informazioni utili, comprese modalitÃ di partecipazione e regolamenti, sono disponibili sul sito ufficiale donboscovasto.it o sui canali social della Casa.

Replay 2025 si conferma cosÃ¬ come momento che conclude le numerose iniziative estive, nel segno dello sport, del gioco e dello stile educativo salesiano. Pensato e organizzato con la cittÃ , rappresenta unâ€™occasione preziosa per vivere la conclusione dellâ€™estate in allegria, allâ€™interno di una comunitÃ educativa viva e attenta alla crescita delle nuove generazioni.



