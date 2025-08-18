Europei di parahockey su prato, trionfa l'abruzzese Maria Camilla Niola

L’Italia trionfa agli Europei di Parahockey su prato, e a scrivere la storia c’è anche Maria Camilla Niola, atleta pescarese dell’associazione Uguali nello Sport – Giuliano Visini.

Una finale combattutissima contro l’Olanda, vinta per 3-2, ha consacrato il team azzurro sul tetto d’Europa. Un’impresa che va oltre il campo da gioco: è un inno all’inclusione, alla determinazione e alla forza dello sport che unisce.

“Siamo orgogliosi di Maria Camilla e di tutto ciò che rappresenta per il nostro territorio. Il suo impegno, la sua passione e il suo sorriso in campo sono l’esempio più bello di come lo sport possa abbattere barriere e unire le persone”, ha commentato Antonello Passacantando, presidente del Coni Abruzzo.

Un traguardo storico per il Parahockey italiano, e un orgoglio profondo per l’Abruzzo.

A breve, Maria Camilla sarà festeggiata anche a Ripa Teatina all’interno del progetto “Lo sport di fare comunità”, per condividere questa gioia con tutti!

“Grazie a Maria Camilla, al coach Roger Visini e a tutta la squadra azzurra per averci fatto sognare!“, si conclude in una nota del Coni Abruzzo.