VI Trofeo Notturna Sansalvese, ottimi i riscontri

In archivio con ottimi riscontri la VI edizione del Trofeo Notturna Sansalvese, manifestazione sportiva svoltasi presso il Bocciodromo Comunale, che ha visto la partecipazione di 150 atleti di tutte le categorie e delle bocciofile delle province di Chieti e Pescara, oltre a numerosi campioni della Federazione Bocce.

L’evento è stato organizzato con cura dal direttivo della Bocciofila San Salvo insieme al presidente Roberto Govoni, con il patrocinio del Comune.

Alla serata hanno preso parte il vicesindaco Eugenio Spadano, l’assessore Carla Esposito, il Presidente Regionale Domenico Sposetti e il Delegato Provinciale Salvatore Bernardiello, che hanno premiato i vincitori:

1° classificato – Sabatino Pomante (Rosetana)

2° classificato – Armando Pasqualone (Sambuceto)

3° classificato – Tony Riccitelli (Bocciofila San Salvo), autore di ottimi piazzamenti in tutta la stagione sportiva.

Il presidente Roberto Govoni ha dichiarato: “Certi che questo Trofeo sarà ripetuto anche nei prossimi anni, migliorando sempre più le caratteristiche della gara, a nome del Direttivo della Bocciofila San Salvo ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato.”

Il vicesindaco Eugenio Spadano, portando i saluti del sindaco, ha sottolineato: “Un’iniziativa dal grande valore sportivo e sociale. Complimenti agli organizzatori per l’ottima riuscita del torneo e per l’impegno costante che portano avanti anche durante l’anno con i ragazzi e le scuole del nostro territorio.”

L’assessore Carla Esposito ha aggiunto: “Manifestazioni come questa valorizzano la nostra comunità e dimostrano come lo sport sappia unire le persone, creando momenti di condivisione e partecipazione. Un plauso agli atleti, agli organizzatori e a tutti coloro che hanno contribuito a rendere speciale questa notte di sport.”

Una serata di grande sport e amicizia che ha reso protagonista San Salvo e che, ancora una volta, ha confermato il valore della bocciofila come punto di riferimento per lo sport e la comunità.