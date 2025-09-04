'Pulsee Beach Volley Cup', grande successo per il torneo giovanile a San Salvo Marina

Due giornate di sport e spettacolo nel mese di agosto, oltre 40 coppie in gara tra Under 16 e Under 18, ospiti dâ€™eccezione Franco Bertoli e Luciano Sarleti.

San Salvo Marina ha vissuto due intense giornate di sport, divertimento e passione con la Pulsee Beach Volley Cup, il torneo giovanile organizzato dalla BTS San Salvo.

In campo si sono affrontate 20 coppie maschili nelle categorie Under 16 e Under 18 e altrettante nel femminile, dando vita a partite combattute e spettacolari che hanno acceso lâ€™entusiasmo del pubblico presente.

A rendere possibile la manifestazione, oltre allâ€™impegno della societÃ e dello staff tecnico, Ã¨ stato il contributo degli sponsor:

Pulsee Luce e Gas, operatore energetico nazionale e title sponsor dellâ€™evento, che ancora una volta ha scelto di investire in un progetto che unisce lo sport, con tutti i suoi valori, il territorio e chi lo vive ogni giorno.

AVP Services, partner locale che ha affiancato lâ€™organizzazione con una collaborazione concreta e significativa.

Un sentito ringraziamento Ã¨ rivolto anche agli stabilimenti balneari che hanno ospitato la competizione, Lido Mirage e Lido Happy Days, la cui disponibilitÃ Ã¨ stata fondamentale per la perfetta riuscita dellâ€™evento.

La cerimonia conclusiva ha visto la presenza di due ospiti dâ€™eccezione:

Franco Bertoli, leggenda della pallavolo mondiale e italiana, che ha seguito con entusiasmo le partite, ricevendo lâ€™affetto e la stima dei ragazzi della BTS San Salvo, i quali hanno anche lâ€™onore di averlo come coach nei corsi di beach volley.

Luciano Sarleti, Responsabile dello Sviluppo Commerciale di Axpo Italia e Pulsee Luce e Gas, che durante la premiazione ha sottolineato lâ€™impegno dellâ€™azienda a essere sempre piÃ¹ vicina al territorio e alle persone, annunciando in tal senso anche lâ€™apertura nei prossimi mesi di un punto fisico Axpo Italia e Pulsee Luce e Gas a San Salvo, frutto della partnership con AVP Services, una collaborazione importante e destinata a crescere.

La Pulsee Beach Volley Cup ha confermato ancora una volta quanto lo sport possa essere un motore di aggregazione e crescita per la comunitÃ .

La BTS San Salvo guarda giÃ alla prossima edizione, con lâ€™obiettivo di rendere questo appuntamento sempre piÃ¹ importante e coinvolgente.