Trofeo Furci: festa di sport e ciclismo, assegnati i titoli regionali CSI Abruzzo

Una domenica di sport e passione per il ciclismo amatoriale. Si è svolto a Furci il 3° Trofeo Furci, organizzato dalla Ciclistica Valle Trigno guidata dal presidente Rocchino Bucci.

La manifestazione, curata sotto l’egida del CSI Abruzzo, era valida come prova unica per l’assegnazione dei titoli regionali di strada CSI.

Il circuito, tecnico e selettivo, ha regalato emozioni e competizione, con un’ottima partecipazione di atleti provenienti da diverse società abruzzesi e molisane.

I campioni regionali 2025

Al termine della giornata sono stati proclamati i nuovi campioni regionali CSI Abruzzo su strada:

Junior Sport – Marco Santoleri (Team Bici… è Vita)

Woman – Stefania Empirio (Team Bici… è Vita)

M2 – Luigi Breglia (Ciclistica Valle Trigno)

M4 – Domenico Parissi (Fuorisella Bike)

M5 – Ottavio Candeloro (Team Caprara)

M7 – Maurizio Di Cintio (Team Bici… è Vita)

M8 – Marco Maria Aruffo (Ciclistica Valle Trigno)

Il bilancio

Grande soddisfazione per la Ciclistica Valle Trigno, che oltre all’organizzazione impeccabile ha festeggiato due propri atleti sul gradino più alto del podio regionale: Luigi Breglia (M2) e Marco Maria Aruffo (M8).

Il presidente Rocchino Bucci ha sottolineato l’importanza della giornata: “Il Trofeo Furci è ormai un appuntamento fisso per il nostro territorio. Vedere tanti ciclisti sfidarsi con correttezza e passione ci riempie di orgoglio. Per noi della Valle Trigno è una doppia gioia: aver dato vita a una manifestazione ben riuscita e aver visto due nostri portacolori conquistare il titolo regionale”.

Una festa di sport

La manifestazione ha confermato Furci come una delle piazze più vive del ciclismo amatoriale abruzzese, capace di unire competizione e spirito di comunità.



