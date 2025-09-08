Sporting San Salvo al 20° anno di attività, una vita di calcio, amicizia e valori sportivi

Era il 5 settembre 2005 quando lo Sporting San Salvo fu fondato iniziando un percorso di crescita che la porta ad essere la società sportiva più numerosa della città di San Salvo.

In 20 anni di attività ci sono state molte evoluzioni, infatti da una squadra di terza categoria ( poi diventata Amatori) la famiglia si è sempre allargata; i 4 soci Nicolino Cilli, Oreste Garzia, Andrea Daniele e Angelo Torzi nel 2017 hanno voluto creare l’Academy per avere modo di trasmettere la passione per il calcio e per i valori sportivi. Partendo dalla base dei tanti appassionati sansalvesi, “vecchie glorie” che hanno militato tra le varie categorie o comunque personalità sempre vicine all’ambiente; a settembre 2025 la situazione vede una cerchia di collaboratori e allenatori patentati Figc, una affiliazione con l’Empoli Calcio che prevede aggiornamenti continui per tutto lo staff. Negli ultimi anni si è aggiunto alla famiglia il settore del calcio A5, militante nella serie C2. Importanti progressi per il calcio femminile, in costante crescita, la partecipazione ai tornei ufficiali permette di confrontarsi e progressivamente migliorare.

La base solida sono gli Amatori, un gruppo forte e vincente, un orgoglio per la città con una bacheca ricca (2017/18 campionato vinto e perso la finale provinciale,

18/19 campionato vinto e vinto coppa provinciale e coppa regionale,

19/20 - 14 partite giocate e 14 vittorie il campionato fermato dal covid,

21/22 2° classificati in campionato e perso in semifinale in coppa provinciale, 22/23 campionato vinto e perso in finale di coppa provinciale, 23/24 campionato vinto

Coppa provinciale e regionale, 24/25 vinto Campionato e la Coppa provinciale, e persa finale Regionale). In 20 anni di attività nel mondo del calcio, di chi ha fatto calcio a San Salvo c’è spirito di appartenenza allo Sporting, c’è la storia del calcio a San Salvo, una storia fatta anche di aneddoti e di momenti di vita, risate, spensieratezza e tutto il bello della socialità sana in un ambiente sportivo sano.

Un gruppo di amici, campioni di vita, campioni di sport