'Festa dell'amicizia nello sport', nel fine settimana l'appuntamento

Anche quest’anno sarà la “Festa dell’amicizia nello sport” a chiudere la stagione 2025 del Comitato Provinciale Csain (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) di Chieti, che è stata caratterizzata da tantissime manifestazioni riservate a studenti e ad atleti amatori di diverse discipline sportive.

La kermesse settembrina sarà animata da un centinaio gli atleti provenienti da Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia, Marche e Molise che, il 13 e il 14 settembre, si ritroveranno sulla spiaggia e sugli impianti sportivi di Vasto con lo scopo di confrontarsi in amicizia e raccogliere fondi per fare “Solidarietà”.

Come accade ormai da diversi anni, il programma sportivo di questa edizione è incentrato sul beach volley e sul calcio a 8.

Nel beach volley, oltre ai già collaudatissimi tornei “maschile” e “misto”, visto il successo dello scorso anno, verrà riproposto quello riservato alla categoria ”Juvenind”, ragazzi e ragazze al di sotto dei 18 anni.

Tutte le partite in calendario si disputeranno a Vasto Marina, sui campi dei lidi Acapulco, Zio Fiore e Fernando, nonché su quelli della scuola di beach volley della Enjoy.

Le qualificazioni maschili e l’intero torneo Juvenind si giocheranno sabato pomeriggio, mentre le finali maschili ed il Misto Open sono in programma domenica mattina.

Per il calcio a 8 è previsto un confronto tra le rappresentative aziendali della Stellantis Pratola Serra e Stellantis Atessa (ex Sevel) che si giocherà sabato pomeriggio sul campo del nuovo polo San Gabriele.

Come accade ormai da tantissimi anni, la manifestazione è stata organizzata per raccogliere fondi da devolvere alla Onlus creata dal campione di pallavolo Giacomo Sintini, con lo scopo di assistere giovanissimi pazienti con problemi oncologici.

Alla fine delle competizioni si svolgerà la premiazione presso il Lido Acapulco.

E’ prevista la presenza della dottoressa Noemi Tazzi, presidente del Comitato Regionale Abruzzo e Consigliere Nazionale dell’ente di Promozione Sportiva, sempre molto vicina alle manifestazioni che si svolgono nella nostra provincia.