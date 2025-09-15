'Festa dell'amicizia nello sport', evento da incorniciare

Sano divertimento, il piacere di stare insieme e la “Solidarietà” sono stati gli ingredienti che hanno fatto dell’edizione 2025 della “Festa dell’amicizia nello sport” un evento da incorniciare.

La kermesse sportiva, inserita nel quadro delle attività del Comitato Regionale Abruzzo dello CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali), presieduto dall’aquilana Noemi Tazzi, si è svolta a Vasto il 13 e 14 settembre sui campi da beach dei lidi Acapulco e Zio Fiore, nonché quelli della scuola di beach volley della Enjoy.

A curare gli aspetti organizzativi un “Team” affiatato e collaudato composto dagli abruzzesi Giuseppe e Valter Argeo Di Gregorio, dal marchigiano Domenico Spina, dal termolese Antonio Del Cinque e dall’avellinese Vincenzo D’Onofrio, che si sono assunti anche l’onere di arbitrare gran parte delle partite di beach volley.

Nel pomeriggio di sabato, mentre sulla spiaggia iniziavano i tornei di beach, sul campo principale del Nuovo Polo San Gabriele si è disputata la “Coppa dell’amicizia” di calcio a 8. Se la sono contesa le rappresentative della Stellantis Pratola Serra (Av) e quella della Stellantis di Atessa (ex Sevel).

Si è giocato con una formula originaria ed avvincente, fatta di due partite con tempi ridotti. Poiché entrambe le squadre ne hanno vinta una, si sono giocati i tempi supplementari finiti in parità. Si è andati, perciò, ai tiri di rigore che sono andati ad “oltranza” ed hanno visto prevalere i portacolori dello stabilimento campano.

Al momento della premiazione, svolta sul campo, i premi individuali sono stati assegnati a Gennaro Andrisani (Stellantis Atessa) e Generoso Venezia (Pratola Serra) rispettivamente quale miglior portiere e miglior giocatore, mentre un riconoscimento è andato all’arbitro José Ramundo, lungamente applaudito da tutti i calciatori che ne hanno riconosciuto la grande professionalità.

I tornei di beach volley hanno fatto registrare una partecipazione senza precedenti ed un buon livello tecnico; al termine della due giorni di gare questi sono stati i verdetti sportivi.

Giorgio Medda/Sofia Giammichele hanno vinto con grande autorità il torneo Juvenind. Sugli altri gradini del podio si sono piazzate le coppie formate rispettivamente da Manuel Silvestri/Federica Mariano e Francesco Martiniello/Sofia Basilico; al 4° posto Daniel Trofino/Giovanna Magoni.

Nel torneo maschile, il successo è andato alla coppia Anton Giergji–Gianmarco Di Nucci del Cedas Stellantis Termoli che in finale hanno superato Sandro Giuseppetti/Andrea Panicciari.

Sul gradino più basso del podio sono saliti i portacolori della Enjoy Vasto Emanuele Della Morte/Luigi Iocco–Sandro Giuseppetti che, nella finale di consolazione, hanno avuto la meglio su Antonio Sasso/Ethan Sasso (padre e figlio) che si sono quindi classificati al 4° posto

Combattutissimo ed interminabile, come sempre accaduto in questi ultimi anni, il torneo misto, che ha visto primeggiare due “veterani” della pallavolo da spiaggio: Sandro Giuseppetti e Katia Basilico; dietro di loro i giovanissimi Francesco Martiniello e Sofia Basilico, piegati solo al termine di una piccola battaglia sportiva.

Antonio Sasso e Sabrina Basilico hanno conquistato il 3° posto battendo nella finale di consolazione Giancarlo Ferraro/Federica Mariano.

Al termine delle partite si è svolta la cerimonia di premiazione con la consegna delle coppe alle coppie che sono salite sul podio di entrambi i tornei, mentre a tutti i partecipanti è stata regalata la medaglia celebrativa dell’evento.

L’ambito premio “Fair Play”, infine, è andato a Katia Basilico che, dopo aver superato un importante problema di salute che l’aveva costretta a saltare l’edizione dello scorso anno, è tornata a praticare questo sport e ad imporsi nel torneo misto.

“In questa edizione – commenta Valter Di Gregorio – abbiamo registrato l’enorme successo dei tornei di beach con ben 32 coppie partecipanti. Ogni atleta ha affrontato la competizione con grandissimo fair play e con la voglia di aiutare chi è in difficoltà. Anche quest’anno, infatti, abbiamo raccolto dalle iscrizioni e dalla “pesca” una buona somma che abbiamo devoluto alla “Onlus Giacomo Sintini”, creata dall’ex campione di pallavolo per aiutare le persone, soprattutto bambini, ammalate di tumore. Un ringraziamento speciale da parte mia e di tutti i partecipanti a Cristina Fiore e al professore Carlo Menna, che hanno permesso di utilizzare i campi della concessione balneare e dell’Enjoy Volley, nonché a Massimo Di Lorenzo, titolare del “Lido Acapulco”, che ha messo a disposizione gli impianti e la sua bellissima e funzionale struttura. Un grazie enorme, e di cuore, a Gildo Martelli che ha preparato con meticolosa cura i campi sui quali si sono svolte le partite”.