Europei Under 18 di beach volley, bronzo per l'abruzzese Marco Di Felice

Marco Di Felice e Riccardo Santomassimo conquistano una splendida medaglia di bronzo agli Europei Under 18 di beach volley disputati a Schiavonea di Corigliano-Rossano, in Calabria.

Gli azzurrini, entrambi classe 2008, guidati dall’allenatore Paolo Goria e dal direttore tecnico abruzzese Paolo Nicolai hanno saputo reagire con carattere dopo la semifinale persa contro la Germania, imponendosi nella finale per il 3° posto giocata contro l’Estonia (21-18, 22-20).

“Un risultato prestigioso – si legge in una nota della Fipav-Federazione Italiana Pallavolo Abruzzo -, che porta in alto i colori dell’Italia e che ci rende ancora più orgogliosi perché tra i protagonisti c’è Marco Di Felice, giovane talento abruzzese”.

Il percorso di Di Felice-Santomassimo è stato di grande spessore. Tre vittorie per 2-0 in altrettante partite disputate nella pool A contro Cipro, Lituania e Danimarca hanno permesso al duo federale di accedere direttamente agli ottavi di finale nei quali incontrata e battuta l’Inghilterra e poi la Svizzera ai quarti. Unico passo falso in semifinale, persa al tie-break contro la Germania. Marco e Riccardo hanno poi chiuso con la vittoria sull’Estonia che permette loro di salire sul podio europeo.

Marco Di Felice: “Le emozioni sono indescrivibili, è stato un torneo veramente difficile, quando è caduto l’ultimo pallone è stata un’emozione fortissima”.

“Il bronzo europeo di Marco Di Felice e Riccardo Santomassimo – rimarca Mattia Di Gregorio, presidente del Comitato regionale – è la dimostrazione che il lavoro, la passione e il sacrificio portano sempre a grandi traguardi. Come Comitato Regionale Abruzzo siamo fieri di celebrare un nostro atleta che, insieme al compagno, ha saputo portare l’Italia sul podio continentale. Questo successo è uno stimolo per tutti i giovani abruzzesi che inseguono i propri sogni nello sport”.