Esulta La Ciurma: storico â€˜bisâ€™, Ã¨ Campione dâ€™Italia anche nel 2025

Campione dâ€™Italia: titolo tricolore confermato per il gruppo de La Ciurma Vasto che sâ€™impone anche nella stagione sportiva 2025 della specialitÃ lance a dieci remi.

Successo di prestigio e meritato per il team capitanato dallâ€™inossidabile timoniere Filippo Ciccotosto. Anche nellâ€™ultima tappa del torneo, andata in scena a Taranto, i vastesi hanno dimostrato le loro potenzialitÃ legittimando la leadership in classifica piazzandosi cosÃ¬ sul gradino piÃ¹ alto del podio nazionale.

Cinque prove e altrettante vittorie per La Ciurma che si Ã¨ imposta, nellâ€™ordine, a Molfetta, Giovinazzo, Vasto e Pescara prima di Taranto, puntando fortemente alla riconquista del titolo.

Nellâ€™ultima gara Ciccotosto e compagni hanno preceduto Molfetta e Lega Navale Italiana Taranto.

Buona la performance, poi, da parte della squadra femminile del team vastese che in stagione ha fatto registrare gli ottimi risultati del podio a Giovinazzo e della vittoria alla storica Regata dei Gonfaloni-Memorial Giovanni Verzulli a Pescara.

A Taranto squadra maschile in acqua con Mirco Argentieri, Severino Canci, Federico Cosenza, Michele Di Pardo, Marco Galante, Antonino Guastadisegni, Francesco Racciatti, Antonio Santarelli, Loris Stivaletta e Roberto Taddeo (presidente); quella femminile con Stefania Catena, Filomena Chiappini, Genny Maria Corroppoli, Orietta Delli Benedetti, Anila Di Pietro, Stefania Fattibene, Federica Mottini, Alina Ionela Pavel, Lorenza Gabriella Romilio e Sonia Scafetta.

