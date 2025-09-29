Partecipa a IlTrigno.net

'Re Manfredi Run', Podistica San Salvo sul podio: è prima tra le società a livello extraregionale

Podistica San Salvo, con 44 iscritti, tra le società protagoniste della ‘Re Manfredi Run’ a Manfredonia.
 
Domenica 28 settembre, per la quarta volta di fila, il sodalizio sportivo presieduto da Michele Colamarino, sale sul podio in qualità di prima società extraregionale per numero di partecipanti, quinta a livello assoluto.
 
“In contemporanea - sottolinea con orgoglio Colamarino - siamo stati presenti alla Maratona D'Annunziana a Pescara, dove Claudio Serafini si classifica 6° assoluto, con il tempo di 3:01. Poi Fabio Antenucci con 3:35, Ma anche a Levico Terme con Gabriele Pace e Francesco di Giacomo.
 
Complimenti a tutti!
