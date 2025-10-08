Presentata la nuova stagione degli Amici del Basket San Salvo in Serie D

Nella Sala Consiliare del Comune di San Salvo si Ã¨ svolta la presentazione ufficiale della nuova stagione dellâ€™ASD Amici del Basket, pronta a tornare protagonista nel campionato di Serie D. Allâ€™incontro hanno partecipato dirigenti, atleti, famiglie e istituzioni.

Il Sindaco Emanuela De Nicolis ha sottolineato il valore educativo dello sport, definendolo uno strumento capace di trasmettere sacrificio, rispetto e passione. Ha poi ringraziato la dirigenza, Saverio e Anna Celenza, per lâ€™impegno costante nel promuovere il basket e nel far crescere i giovani atleti del territorio.

Il presidente e allenatore Saverio Celenza ha ricordato come la societÃ , nata nel 2011, sia riuscita con determinazione a raggiungere nuovi traguardi, schierando una squadra formata interamente da ragazzi locali.

Parole di riconoscenza anche dalla vicepresidente Anna Celenza verso sponsor, famiglie e Comune, sempre vicini alla societÃ . A guidare la squadra in campo sarÃ il capitano Francesco Dâ€™Adamo, affiancato da Luca Di Tizio, ex giocatore di Serie B, pronto a mettere la sua esperienza al servizio dei piÃ¹ giovani.

Con lâ€™avvio del nuovo campionato, gli Amici del Basket San Salvo si preparano ad affrontare una stagione di crescita e consolidamento, puntando sulla formazione dei talenti locali e sulla valorizzazione dello sport come elemento di coesione sociale.

Servizio di Ercole d'Ercole