L'abruzzese Giulia Valdo trionfa agli Europei Paralimpici di tiro a segno. Nel team il tecnico vastese Marco La Verghetta

La sulmonese Giulia Valdo Ã¨ salita agli onori delle cronache agli Europei Paralimpici di tiro a segno in Croazia, lasciando un segno importante nella rassegna continentale ospitata a Osijek. In una competizione ricca di emozioni e sfide, lâ€™atleta abruzzese ha saputo brillare sotto i riflettori internazionali, dimostrando grande maturitÃ tecnica e mentale nonostante le sue prime esperienze con la nazionale azzurra.

Convocata dal commissario tecnico Giuseppe Ugherani e seguita in terra croata dal tecnico vastese Marco La Verghetta, Giulia Valdo ha raccolto risultati eccellenti che confermano il suo rapido crescendo nel panorama paralimpico del tiro a segno.

Nella specialitÃ mista a squadre, insieme a Davide Franceschetti, si Ã¨ classificata al quinto posto, giÃ ottimo traguardo per una giovane promessa. Ma il vero trionfo Ã¨ arrivato poco dopo: medaglia dâ€™oro nella gara a squadre di pistola libera 50 metri P4, al fianco di Davide Franceschetti e Marco Pusinich, con un punteggio complessivo di 1563 punti, titolo di Campione dâ€™Europa conquistato sul campo.

In piÃ¹, Giulia Valdo ha compiuto unâ€™altra impresa personale e collettiva: nella pistola a 10 metri femminile, ha strappato la qualificazione alla finale con un punteggio di 565, stabilendo cosÃ¬ il suo record personale e, al contempo, il nuovo primato italiano assoluto nella specialitÃ . In finale, ha ottenuto un prestigioso settimo posto assoluto, confermandosi tra le migliori atlete europee della disciplina.

Questi successi si inseriscono in un quadro positivo per la spedizione italiana che riporta a casa un bottino di tre ori, un argento e due bronzi, a testimonianza della forza del movimento paralimpico tricolore. E in questo contesto, la performance di Giulia Valdo emerge come uno dei momenti piÃ¹ significativi cosÃ¬ come per le qualitÃ del tecnico Marco La Verghetta.

A coronamento di questo straordinario percorso, Giulia Valdo e il tecnico Marco La Verghetta presenzieranno venerdÃ¬ 10 ottobre a Chieti, presso la sede regionale del CIP Abruzzo in via Spezioli al civico 52, a un incontro istituzionale (alle 14:30) con le autoritÃ politiche e sportive del territorio, per tributare il giusto riconoscimento alle due eccellenze abruzzesi sia a livello nazionale che internazionale.

Nella foto al centro la sulmonese Giulia Valdo, in piedi dietro di lei il tecnico vastese Marco La Verghetta