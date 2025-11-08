Eccellenza, in calendario Pro Vasto-San Salvo e Virtus Cupello-Bacigalupo Vasto Marina

Dodicesima giornata di andata nel Campionato abruzzese di Eccellenza: spiccano nel calendario i confronti incrociati tra le quattro compagini del territorio del Vastese.

Allâ€™Aragona di Vasto andrÃ in scena Pro Vasto-San Salvo, al Comunale di Cupello il confronto Virtus Cupello-Bacigalupo Vasto Marina.

SarÃ una gara dal sapore speciale per mister Giancarlo Manes, allenatore della Pro Vasto e condottiero del San Salvo nella risalita in Eccellenza dei biancazzurri. Entrambe le squadre sono reduci da vittorie: i biancorossi, sabato scorso, a Ortona, si sono imposti 2-1 in rimonta, grazie alla doppietta del difensore Corrado, sulla Bacigalupo Vasto Marina, allora capolista; i sansalvesi di Walter Piccioni, sul rettangolo di gioco di casa del Vito Tomeo, hanno battuto di misura la Folgore Delfino Curi Pescara con la rete del â€˜babyâ€˜ Traino. Ci si attende una buona cornice di pubblico sugli spalti.

Nel confronto tra la Virtus Cupello e la Bacigalupo Vasto Marina il pensiero andrÃ al compianto Gianfranco Iammarino, presidente della BVM, venuto dolorosamente a mancare in settimana. Su tutti i campi, per questa ragione, verrÃ osservato un minuto di raccoglimento in memoria come da disposizione della LND Abruzzo. Tutte e due le contendenti, guidate dagli allenatori Peppino Di Francesco e Roberto Cesario, andranno a caccia di riscatto, considerando le ultime sconfitte patite, rispettivamente, contro Renato Curi Angolana e Pro Vasto.

Nel resto del programma di giornata, di vivo interesse lâ€™anticipo del sabato tra Mosciano e Lanciano FC. Tutta da seguire anche la partita Fucense Trasacco-Renato Curi Angolana.

Eccellenza, 12^ giornata di andata â€“ Mosciano-Lanciano FC, Folgore Delfino Curi Pescara-Celano, Fucense Trasacco-Renato Curi Angolana, Ovidiana Sulmona-Montorio â€™88, Penne-Santegidiese, Pianella-Torrese, Pontevomano-Sambuceto, Pro Vasto-San Salvo, Virtus Cupello-Bacigalupo Vasto Marina

Classifica â€“ Fucense Trasacco 25, Santegidiese 24, Bacigalupo Vasto Marina 22, Mosciano 20, Lanciano FC 19, Renato Curi Angolana, Celano, San Salvo 17, Pro Vasto, Virtus Cupello, Penne 15, Torrese 14, Folgore Delfino Curi Pescara 12, Pianella, Ovidiana Sulmona 9, Sambuceto 7, Pontevomano 6, Montorio â€™88 4