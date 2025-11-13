BTS Volley San Salvo, debutto ok per l'U19 maschile e vincono le ragazze della 2^ Divisione

Eâ€™ entrata nel vivo la nuova stagione sportiva per la BTS Volley San Salvo.

LunedÃ¬ Ã¨ iniziata anche lâ€™attivitÃ agonistica anche per la BTS Volley maschile. A Ortona Ã¨ infatti cominciato il campionato Under 19 e i ragazzi di coach Tenaglia hanno battuto con un secco 3-0 lâ€™Impavida&Francavilla Blu.

Ottima la prestazione dei sansalvesi, con qualche calo nel secondo set nel quale si fanno raggiungere e sorpassare, ma nel momento che conta fanno valere la maggior esperienza.

Il 19 novembre comincerÃ anche il campionato della squadra Under 17, che esordirÃ in casa sempre contro lâ€™Impavida&Francavilla Blu.

Nella 2^ Divisione femminile invece, domenica scorsa la BTS ha battuto in casa la Ucci Lanciano per 3-0, procedendo cosÃ¬ a punteggio pieno dopo la seconda giornata. Gara condotta magistralmente dalle ragazze di coach De Risio che tengono alto il ritmo per tutta la gara, solo un breve tentennamento nel secondo set ma che non pregiudica la vittoria finale. Prossima gara, domenica 16 novembre a Paglieta.