San Salvo-Virtus Cupello, sabato l'anticipo al Vito Tomeo

Anticipo al sabato (ore 14,30) per la sfida San Salvo-Virtus Cupello, partita valida per la giornata numero 13 del girone di andata nel Campionato abruzzese di Eccellenza.

Confronto che si attende di vivo interesse quello in programma sul rettangolo verde del Vito Tomeo di via Stingi tra le compagini allenate da Walter Piccioni e Peppino Di Francesco. Sono 4 i punti che dividono in classifica le due squadre, coi sansalvesi quinti assieme a Mosciano, Celano e Renato Curi Angolana a quota 20 e i cupellesi nella posizione alle spalle a 16.

Carichi e determinati i biancazzurri di casa, rilanciati dagli ultimi brillanti risultati (pari a Mosciano, successo casalingo contro la Folgore Delfino Curi Pescara e colpo in trasferta all'Aragona contro la Pro Vasto), vogliosi di far bene i rossoblÃ¹ ospiti, reduci dallo scoppiettante pari interno di domenica scorsa contro la Bacigalupo Vasto Marina.

ECCELLENZA, 13^ giornata - Montorio '88-Pianella, San Salvo-Virtus Cupello (anticipi del sabato), Bacigalupo Vasto Marina-Fucense Trasacco, Celano-Pro Vasto, Lanciano FC-Folgore Delfino Curi Pescara, Penne-Pontevomano, Renato Curi Angolana-Ovidiana Sulmona, Santegidiese-Mosciano, Torrese-Sambuceto

CLASSIFICA - Santegidiese 27, Fucense Trasacco 25, Bacigalupo Vasto Marina 23, Lanciano FC 22, Mosciano, San Salvo, Celano, Renato Curi Angolana 20, Virtus Cupello 16, Pro Vasto, Penne, Torrese 15, Folgore Delfino Curi Pescara, Ovidiana Sulmona 12, Pianella 10, Pontevomano 9, Sambuceto 7, Montorio '88 4