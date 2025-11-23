Brilla Alessandro Di Tullio al Campionato Italiano Juniores di karate

Nella bella cornice del PalaPellicone di Ostia, a Roma, centro tecnico di riferimento della FIJLKAM-Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, sono andati in scena i Campionati Italiani Juniores di karate.
Brillante, nella sessione di gare nazionali, la prova del giovane vastese Alessandro Di Tullio, qualificato alla fase conclusiva tricolore dopo aver con profitto superato quella regionale.
Lâ€™atleta vastese, portacolori della Palestra Zoku Torres di Vasto, si Ã¨ classificato al 17Â° posto su 70 partecipanti da tutta Italia.
Grande soddisfazione per il ragazzo e per il suo tecnico, il Maestro Sandro Celenza, 7Â° Dan Karate Shotokan, assieme ai suoi collaboratori.