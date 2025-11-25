Mondiali di beach volley femminile, Italia quinta. Il bilancio di Caterina De Marinis

Si Ã¨ concluso al quinto posto il percorso di Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, una delle due coppie femminili in gara ai Campionati del Mondo di beach volley ad Adelaide, in Australia.

Il cammino delle azzurre si Ã¨ fermato contro il Brasile nel match valevole lâ€™accesso in semifinale; le campionesse dâ€™Italia in carica sono state infatti superate 0-2 (16-21, 19-21) dalla forte coppia verdeoro Thamela/Victoria, numero uno del torneo e numero uno del ranking FIVB.

In precedenza si era chiuso ai sedicesimi di finale lâ€™esperienza iridata della coppia formata dalla vastese Claudia Scampoli e Giada Bianchi.

A guidare la rappresentanza femminile a questa edizione del Mondiale Ã¨ stata la vastese Caterina De Marinis, direttore tecnico della nazionale â€˜in rosaâ€™ nel cui staff presente un altro portacolori vastese, Ettore Marcovecchio, e poi Fabrizio Magi, Chiara Santacroce (fisio) e Marco Ceccacci (preparatore atletico).

Il commento di De Marinis ai canali Federvolley: â€œIl bilancio Ã¨ positivo per entrambe le coppie. Per Scampoli e Bianchi perchÃ© erano in un periodo della stagione condizionato da diverse sconfitte e quindi non era facile approcciare ad un Campionato del Mondo, ma hanno disputato comunque un torneo in continuo crescendo.

Rassegna iridata altrettanto positiva per Valentina e Reka che hanno espresso un gioco di altissimo livello contro squadre blasonate nel panorama internazionale. Questo significa che le ragazze sono pronte e costanti. Lâ€™unico rammarico che abbiamo Ã¨ che, nei quarti di finale, non siamo riusciti a dare un grande ritmo al nostro gioco. Portiamo a casa comunque un Mondiale di altissimo livello e sono contenta dei risultati delle ragazze. Il match contro Thamela/Victoria Ã¨ stato particolare, abbiamo sempre avuto la sensazione di dover rincorrere lâ€™avversario, di non avere il controllo sul nostro gioco e questo ci ha messo molto in difficoltÃ . Abbiamo come prioritÃ , alla fine di questo torneo, di crescere ancora tecnicamente e tatticamente.

Le coppie sono formate da ragazze giovani, che giocano insieme da solo un anno. Il nostro obbiettivo Ã¨ chiaro: far crescere ognuna di loro nel miglior modo possibileâ€œ.

Nella foto il trio vastese al Mondiale di beach volley (Caterina De Marinis, Claudia Scampoli ed Ettore Marcovecchio)