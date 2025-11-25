Kick Light interregionale, tutti sul podio gli allievi della Scuola di Kung Fu del Maestro Carmine De Palma

Domenica 23 novembre, al Palazzetto Giovanni Paolo II di Pescara, la Scuola di Kung Fu del Maestro Carmine De Palma, con le sedi a Termoli, Vasto e Petacciato, ha partecipato alla prima fase del Campionato regionale della Federkombat Abruzzo Molise (Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate) nella specialità Kick Light, riportando tutti gli atleti sul podio, i quali dovranno disputare la successiva seconda fase a febbraio. Da lì, saranno qualificati i primi 2 di ogni categoria, per poi andare avanti e partecipare al Criterium 2026 per Juniores e Seniores a Jesolo e al Campionato Italiano Assoluto per i Cadetti a maggio, sempre a Jesolo.

Di seguito i risultati.

Categorie Cadetti: primi classificati Thomas Camelo, Nicla Regia Corte e Nicolas Enea Stivaletta; secondi classificati Angela Maria Di Pietro e Alfonso Pagano

Categorie Juniores: primi classificati Vincenzo Verretti e Chiara Tavani; secondi classificati Valeria Mirco, Giada De Palma, Stefano Di Pietro e Teodor Micu Gheorge.

Categorie Seniores: secondo classificato Federico Pavone; terzo classificato Federico Agarri.

“Tutti gli incontri – spiega il Maestro De Palma – sono stati gestiti al meglio, molti degli atleti hanno concluso già nel primo round e nel primo minuto, per superiorità tecnica. I primi classificati sono stati eccellenti, precisi e determinati, ai secondi classificati è mancato poco per poter salire sul podio più alto e lo stesso discorso vale per chi è arrivato terzo”.

De Palma si dice soddisfatto dei risultati dei suoi allievi che dimostrano sempre tanta voglia di allenarsi, migliorarsi e vincere.

Adesso si torna subito in palestra per riprendere la preparazione in vista delle prossime gare, già a dicembre, nell’obiettivo di confermare bagaglio tecnico e voglia di far bene.



