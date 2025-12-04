In Abruzzo l'Europeo Under 19 di calcio femminile

Va all’Italia l’organizzazione dell’Europeo Under 19 femminile che si disputerà nel 2029. La FIGC organizzerà l’evento in collaborazione con l’Abruzzo e le Marche. La comunicazione ufficiale è arrivata dal Comitato Esecutivo Uefa, riunito a Nyon, che ha assegnato al nostro Paese la fase finale del torneo.

È la seconda volta che l’Italia viene scelta per ospitare l’Europeo Under 19 femminile, ma si tratta di una prima assoluta per l’Abruzzo, che vede così riconosciuti il lavoro svolto in questi anni, la continuità del movimento a livello regionale e la capacità di creare condizioni favorevoli alla crescita delle giovani calciatrici. Un risultato che premia anche l’impegno delle società e l’investimento costante sul settore femminile.

“L’organizzazione della fase finale del campionato europeo Under 19 è un riconoscimento importante per la FIGC e per l’intero movimento femminile italiano – dichiara il presidente Gabriele Gravina –. Nel percorso di sviluppo che abbiamo intrapreso, ospitare una manifestazione il cui interesse è in costante crescita rappresenta un tassello fondamentale, in grado di generare un considerevole volano per l’attività e una ricaduta positiva sui territori coinvolti. Alle amministrazioni di Abruzzo e Marche va il mio personale ringraziamento per la visione e per la disponibilità che hanno manifestato. Come Federazione crediamo molto in questa progettualità e ci faremo trovare pronti per questo prestigioso appuntamento”.

“Per la prima volta l’Abruzzo vede svolgersi sul proprio territorio una competizione europea – sottolinea il presidente LND Abruzzo Concezio Memmo -. Questa assegnazione è un riconoscimento importante per il movimento calcistico abruzzese che tante risorse sta investendo sul settore femminile. E’ un premio al lavoro della Federazione e delle società, una occasione di crescita per tutti. La LND Abruzzo non mancherà di onorare questa grande opportunità”.

In Abruzzo le gare si giocheranno allo Stadio “Guido Angelini” di Chieti e al “Pavone-Mariani” di Pineto. Nelle Marche si giocherà invece al “Bruno Recchioni” di Fermo e al “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto. Saranno interessati come campi di allenamento anche altri impianti sportivi regionali.