Rappresentativa Nazionale LND Under 17 Area Centro, convocato Matthew Okoroji

Nellâ€™ambito del Progetto Giovani LND, lâ€™allenatore della Rappresentativa Nazionale LND Under 17 Roberto Chiti, in collaborazione con i Referenti Tecnici Regionali di Toscana, Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria, ha convocato 7 calciatori dellâ€™Area territoriale Centro per un raduno in programma martedÃ¬ 9 dicembre a Guidonia Montecelio (Roma), sul campo dellâ€™Asd Villalba Ocres Moca.
Tra i presenti lâ€™esterno sinistro Matthew Okoroji, classe 2009, della Bacigalupo Vasto Marina.
Con lui saranno presenti Tiziano Antenucci (Celano), Samuele Reale (Renato Curi Angolana), Diego Ambrosini (Curi Pescara), David Poburian (Curi Pescara), Matteo Falasca (Teramo Calcio) e Samuel Eduardo Hidalgo Santilli (Ovidiana Sulmona).
Matthew Okoroji, arrivato alla BVM dopo lâ€™esperienza alla Virtus Vasto, gioca con le squadre Allievi e Juniores del club.