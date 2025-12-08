I tifosi del San Salvo ricordano e omaggiano Gino Bracciale

Omaggio sentito e significativo da parte dei tifosi del San Salvo nel ricordo di Gino Bracciale, lo storico fotoreporter sansalvese venuto a mancare lo scorso 1° dicembre all'età di 77 anni.
Al seguito della squadra biancazzurra impegnata nella partita giocata a Pianella (vinta con il punteggio di 2-1 dalla compagine di mister Walter Piccioni), all'ingresso dei giocatori in campo, i sostenitori sansalvesi hanno esposto lo striscione con la scritta “Gino, per sempre Pelé”, sottolineando il soprannome con il quale veniva simpaticamente e spesso chiamato.
Gino Bracciale è stato tra i fautori della nascita dell'Us San Salvo 1967, protagonista nell'organizzazione di diversi tornei calcistici e fotografo ufficiale della squadra biancazzurra.
Foto Alessandro Bruno (San Salvo Calcio)