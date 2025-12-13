Taglia il traguardo dei 10 anni la Ciclistica Valle Trigno

Negli ultimi dieci anni, la Ciclistica Valle Trigno ha rappresentato non solo un punto di riferimento per gli appassionati di ciclismo, ma anche una vera e propria comunitÃ .

Ricordiamo il nostro primo incontro, eravamo un gruppo di amici un poâ€™ scettici, ma col tempo ci siamo trasformati in una grande famiglia.



Ogni domenica ci ritroviamo per pedalare insieme attraverso le meraviglie della nostra valle. I sentieri, i panorami e lâ€™aria fresca rendono ogni uscita unâ€™avventura unica. Abbiamo affrontato salite che sembravano impossibili, discese mozzafiato, sempre sostenendoci a vicenda nelle fatiche e celebrando i successi.



Non possono essere dimenticati gli eventi organizzati: dalle gare amatoriali alle feste estive, passando per le escursioni in bicicletta che hanno coinvolto tutto il paese. Ogni evento ha contribuito a far crescere il nostro spirito di squadra e a farci conoscere meglio tra di noi.



In questi dieci anni, la passione per il ciclismo ci ha uniti, insegnandoci il valore dellâ€™amicizia e della determinazione.

Siamo pronti per altri dieci anni di avventure, pedalate e risate! Grazie Ciclistica Valle Trigno!