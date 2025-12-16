Light Sanda nazionale a Perugia, primi e secondi posti per gli allievi della Scuola di De Palma

Brillanti risultati al Campionato Nazionale Kung Fu Sanda, tenutosi a Perugia, sabato e domenica scorsa, 13-14 dicembre 2025, con 17 medaglie (1° e 2° classificati) aggiudicate per gli atleti della Scuola del Maestro Carmine De Palma.

Bilancio eccellente per la Scuola con sedi a Termoli, Vasto e Petacciato nel Light Sanda: nella giornata di domenica, si sono svolte tutte le categorie, dai 7 anni in poi fino ai Seniores, gli atleti erano 16 e sono in tutto 17 i piazzamenti sul podio, 1° classificati e Medaglie d’Oro, con titoli di Campioni Nazionali Kung Fu Sanda e 2° classificati e Medaglie d’Argento con titoli di vice Campioni.

RISULTATI

1° CLASSIFICATI – MEDAGLIA D’ORO CAMPIONE NAZIONALE

Chiara Tavani (in 2 categorie diverse), Giada De Palma, Davide Pesce, Nicolas Stivaletta, Diego Pesce, Stefano Di Pietro, Nicolò Lizzi, Alessandro Stivaletta, Maria Angela Di Pietro, Federico Pavone.

2° CLASSIFICATI – MEDAGLIA D’ARGENTO VICECAMPIONE NAZIONALE

Attilio Del Re, Lorenzo Petrone, Leonardo Fatone, Vittorio Rossi, Teodor Micu, Carmine Pantalone.

“Tutti hanno saputo dimostrare, gestire e affrontare al meglio la loro competizione e con la propria determinazione, esprimendo il meglio di loro stessi senza essere presi dall’emozioni”, racconta il Maestro De Palma.

Le prestazioni di tutta la squadra sono state tutte buone, in più di un incontro gli allievi hanno terminato gli incontri con tanti punti in più sull’avversario e qualcuno ha vinto anche per abbandono dello stesso.

“Saremo sempre più che determinati e con voglia di vincere”, conclude De Palma.

Il calendario propone a seguire competizioni a carattere regionale, interregionale e nazionale tra gennaio e maggio 2026 per poi prospettarsi per l’internazionale.