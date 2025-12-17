San Paolo Calcio Vasto-Atalanta e progetto 'DEAcademy', collaborazione a pieno regime

Tappa significativa nellâ€™ambito dellâ€™accordo di collaborazione tra la San Paolo Calcio Vasto e DEAcademy Italia, il programma ideato dallâ€™Atalanta per le societÃ dilettantistiche.

Mattia Morelli, allenatore degli Esordienti Under 13 del club nerazzurro, Ã¨ stato in visita a Vasto, a stretto contatto con il direttore generale della San Paolo Domenico Travaglini, immergendosi nella realtÃ di calcio giovanile tornata pienamente operativa nei mesi scorsi.

Morelli e Travaglini sono stati prima ricevuti a palazzo di cittÃ dallâ€™assessore allo Sport Carlo Della Penna che ha voluto approfondire i contenuti di un progetto ambizioso e di sostanza per la crescita del settore giovanile dello storico sodalizio vastese, consegnando un â€˜attestato di meritoâ€˜ per la societÃ nerazzurra che ha avviato in cittÃ un interessante percorso.

A seguire il tecnico atalantino Ã¨ stato presente sul rettangolo verde del Campo Ezio Pepe, partecipando ad una seduta con piccoli allievi e allenatori e collaboratori del team gialloverde, stimolando i calciatori â€˜in erbaâ€™ e confrontandosi con chi li guida e li prepara. Il tutto nello spirito che alla base dellâ€™affiliazione, che Ã¨ quello â€œdi migliorare le attivitÃ attraverso la condivisione di strumenti e metodi di formazione sia tecnica che educativaâ€œ.

Tappa vastese foriera di buoni riscontri e partnership che prosegue, puntando anche a prossime e successive esperienze da poter vivere nel Centro sportivo di Zingonia, casa dellâ€™Atalanta Bergamasca.