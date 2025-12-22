'Scacchi a Scuola' a Vasto, nuovi impulsi al progetto

Sabato 20 dicembre, a Vasto, nella cornice del Centro Berlinguer, si è svolto il torneo di scacchi “Natale Bimbi”, a cui hanno partecipato alcune classi della Scuola primaria della Nuova Direzione Didattica, plessi ‘Ritucci Chinni’ e ‘Peluzzo’, che hanno aderito al progetto “Scacchi a Scuola”.

L’iniziativa è stata promossa dall’Istruttore Federale Ilario Paglione del Circolo Torri degli Abruzzi, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili e la Consulta Giovanile di Vasto.

Erano presenti oltre 60 alunne ed alunni, di età compresa tra i 7 e i 10 anni.

La manifestazione ha visto il coinvolgimento delle bambine e dei bambini che, a partire dal mese di ottobre, hanno intrapreso il percorso di avvicinamento agli scacchi nelle scuole.

A vincere il torneo è stato Alessandro Lombardi (classe 3ª primaria R. Chinni), imbattuto con 6 punti su 6 incontri disputati. Al secondo posto si è classificato Gabriel Di Paolo (classe 5ª primaria ‘Peluzzo’), seguito da Emanuele Di Guilmi (classe 4ª primaria ‘Ritucci Chinni’). Tutti e tre i giovani premiati frequentano già da alcune settimane il Circolo Torri degli Abruzzi.

“I corsi scolastici – commenta l’Istruttore Federale Ilario Paglione – hanno coinvolto 14 classi e oltre 300 alunni, che hanno appreso le prime regole del gioco degli scacchi. È la dimostrazione di come allenamento, studio e talento possano portare a risultati importanti.

Nella squadra di Torri degli Abruzzi è presente anche Leonardo Della Penna (10 anni, di Monteodorisio), campione italiano Under 8 nel 2023 e rappresentante dell’Italia ai Campionati Europei svoltisi in Montenegro lo scorso novembre a testimonianza che già da giovanissimi si possono raggiungere risultati importanti e grandi soddisfazioni.

A partire da gennaio 2026 sono in programma nuovi corsi e attività dedicate ai più piccoli, grazie alla presenza di istruttori federali certificati. Per partecipare sarà necessario iscriversi al Circolo Torri degli Abruzzi e dotarsi della tessera FSI – Federazione Scacchistica Italiana. Ringraziamo l’assessora Paola Cianci e tutta l’amministrazione comunale per aver supportato con convinzione l’iniziativa”.

“È stato un pomeriggio di festa, condivisione e pieno di energia in cui hanno vinto tutti e tutte – dichiarano il sindaco Francesco Menna, e l’assessora alle Politiche Giovanili e all’Istruzione, Paola Cianci – perché i partecipanti hanno affrontato la competizione con grande serietà, dimostrando di aver compreso l’importanza del rispetto dell’avversario e delle regole del gioco. Un sentito ringraziamento va a tutti i collaboratori e assistenti arbitrali che hanno contribuito alla riuscita dell’evento ovvero Bruno Ranalli, Manlio Canelli, Marco Memmo, Antonio Bottega, alla Consulta Giovanile, in particolare Americo Di Loreto e Marco Fiscante, al Circolo Torri degli Abruzzi e al presidente Lino Zambianchi, alla dirigente scolastica della Nuova Direzione Didattica Concetta Delle Donne e alle insegnanti Gina Del Negro e Simona Pasquale per l’entusiasmo con cui hanno creduto in questa significativa esperienza educativa. Grazie infine alle famiglie, che con la loro presenza hanno accompagnato e sostenuto i propri figli e le proprie figlie, dimostrando grande partecipazione e interesse”.