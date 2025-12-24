Pronto riscatto in terra siciliana, Aragon Spartans Vasto sempre in testa alla classifica

Serviva una vittoria contro la squadra più attrezzata del campionato, il Germaine Lecocq Marsala, e vittoria è stata.

Nella giornata numero 7 del torneo di Serie B1 girone D di tennistavolo prezioso successo con il punteggio di 5-3 conquistato dagli Aragon Spartans Vasto nella piovosa e fredda mattinata di domenica presso la Palestra “Cosentino“.

“Sapevamo fosse davvero difficile – esordisce il direttore sportivo vastese Gabriele Antenucci– ma quando hai in campo uomini veri del calibro di Alessandro Di Marino e Attilio Serti, nulla ci è precluso.

Strepitoso è stato il nostro ultimo innesto, quasi sul gong del mercato, dello spagnolo Guillot Ruiz autore di una splendida tripletta a corredo dei 2 punti portati dal nostro Di Marino su Maragliolo e Bressan.

Questa vittoria sancisce di fatto la nostra permanenza in categoria, ma apre ogni scenario verso una impronosticabile cavalcata in Serie A del nostro team. L’occasione mi è gradita per ringraziare e augurare un buon Natale a tutti gli sportivi”.