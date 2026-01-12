Monteodorisio 'new entry' nel circuito Abruzzo Mtb Cup

Dopo un periodo di riflessione e confronto in piena pausa invernale, il circuito Abruzzo Mtb Cup annuncia un importante cambiamento di visione, volto a evolversi senza perdere la sua anima competitiva.

Il momento di transizione che sta vivendo il movimento della mountain bike ha coinvolto anche il circuito, spingendo gli organizzatori a fare delle valutazioni.

PiÃ¹ inclusione, piÃ¹ squadra, piÃ¹ mountain bike vissuta insieme: questo Ã¨ il nuovo corso.

Lâ€™agonismo non viene penalizzato nÃ© escluso: la competizione rimane un pilastro fondamentale del circuito. La grande novitÃ Ã¨ lâ€™apertura a una filosofia piÃ¹ ampia. Accanto al valore della prestazione, il circuito intende dare spazio e riconoscimento a chi vive la mountain bike come passione, condivisione e senso di appartenenza a una squadra o a un gruppo.

Lâ€™obiettivo Ã¨ quello di creare eventi che valorizzino lo sport e il territorio, rafforzino lo spirito di squadra e riportino entusiasmo, partecipazione e aggregazione al centro dellâ€™esperienza.

Lâ€™Abruzzo Mtb Cup non sarÃ piÃ¹ solo una sfida contro il cronometro, ma unâ€™esperienza comunitaria che unisce atleti, team e semplici appassionati, riportando tutti insieme sui campi di gara.

Sul fronte organizzativo, il comitato coordinatore del circuito sta definendo il nuovo calendario che vedrÃ una new entry (Monteodorisio) e lâ€™assenza di alcune localitÃ della scorsa stagione (Pescina, Aielli e Campo di Giove).

La stagione agonistica vera e propria avrÃ inizio a maggio e si protrarrÃ fino a settembre, promettendo quattro mesi di grande intensitÃ ed esperienze condivise con le ruote grasse tra le colline e le montagne dâ€™Abruzzo.

