Monteodorisio 'new entry' nel circuito Abruzzo Mtb Cup

Dopo un periodo di riflessione e confronto in piena pausa invernale, il circuito Abruzzo Mtb Cup annuncia un importante cambiamento di visione, volto a evolversi senza perdere la sua anima competitiva.
Il momento di transizione che sta vivendo il movimento della mountain bike ha coinvolto anche il circuito, spingendo gli organizzatori a fare delle valutazioni.
PiÃ¹ inclusione, piÃ¹ squadra, piÃ¹ mountain bike vissuta insieme: questo Ã¨ il nuovo corso.
Lâ€™agonismo non viene penalizzato nÃ© escluso: la competizione rimane un pilastro fondamentale del circuito. La grande novitÃ Ã¨ lâ€™apertura a una filosofia piÃ¹ ampia. Accanto al valore della prestazione, il circuito intende dare spazio e riconoscimento a chi vive la mountain bike come passione, condivisione e senso di appartenenza a una squadra o a un gruppo.
Lâ€™obiettivo Ã¨ quello di creare eventi che valorizzino lo sport e il territorio, rafforzino lo spirito di squadra e riportino entusiasmo, partecipazione e aggregazione al centro dellâ€™esperienza.
Lâ€™Abruzzo Mtb Cup non sarÃ piÃ¹ solo una sfida contro il cronometro, ma unâ€™esperienza comunitaria che unisce atleti, team e semplici appassionati, riportando tutti insieme sui campi di gara.
Sul fronte organizzativo, il comitato coordinatore del circuito sta definendo il nuovo calendario che vedrÃ una new entry (Monteodorisio) e lâ€™assenza di alcune localitÃ della scorsa stagione (Pescina, Aielli e Campo di Giove).
La stagione agonistica vera e propria avrÃ inizio a maggio e si protrarrÃ fino a settembre, promettendo quattro mesi di grande intensitÃ ed esperienze condivise con le ruote grasse tra le colline e le montagne dâ€™Abruzzo.
I LUOGHI E LE DATE DELLâ€™ABRUZZO MTB CUP 2026
Bucchianico 10 maggio
Scanno 7 giugno
Castel del Monte 5 luglio
Monteodorisio 19 luglio
Pescasseroli 20 settembre
Collarmele 27 settembre