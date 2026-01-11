San Salvo a mani vuote: la Renato Curi Angolana s'impone al Tomeo

Grazie all’uno/due micidiale della fase d’avvio della ripresa firmato Piscopiello, la Renato Curi Angolana s’impone al Vito Tomeo battendo il San Salvo.

Finale 2-0 a favore dei nerazzurri di mister Massimiliano Memmo (oggi in completo fucsia), sempre terzi in classifica alle spalle del duo al vertice formato da Santegidiese e Lanciano FC ma ora con un margine di punti più ampio rispetto alle formazioni alle spalle. Il San Salvo, a mani vuote, scivola dalla quarta alla quinta posizione.

Gara intensa: nel primo tempo ospiti pericolosi con un palo di Cappa, poi occasione sciupata da Maroto e buona opportunità per Squadrone per i biancazzurri di casa. Nel secondo tempo, al 4′ e al 13′, la doppietta di Piscopiello imprime il marchio vincente sulla partita degli angolani e spegne le velleità sansalvesi di accorciare la distanze nella zone alte della classifica.

Nel prossimo turno San Salvo in trasferta con la Bacigalupo Vasto Marina, sfida casalinga nell’anticipo del sabato per la Renato Curi Angolana che ospiterà il Celano.

San Salvo-Renato Curi Angolana 0-2

Reti: 4′ e 13′ st Piscopiello

San Salvo: Lanziani, Traino, Aquilano, Cichella, Ruggieri, Cardinale, Ricciardi, Gagliano, Jelicanin, Di Ruocco, Squadrone. A disp. Finamore, Silvestri, Felice, D’Ortona, Persoglio, Potalivo, Garcia, Pelosi, Zanette. All. Piccioni

Renato Curi Angolana: Bartiromo, Scurti, Piscopiello, Rolim, Sall, Ndiaye, Cappa, Aversa, Foglia, Ruiz, Maroto. A disp. Mancini, Rufo, Napolano, Grillo, Milano, Giannattasio, Diouf, De Berardinis, Cesario. All. Memmo

Arbitro: Vendrame di Trieste (Torrelli di Avezzano e Di Girolamo di Teramo)