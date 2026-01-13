BTS San Salvo-Vasto Volley, derby andato male ma il sogno continua

Duro derby, dove la BTS San Salvo ne esce ferita, le ragazze nei primi 2 set affrontano la partita con molta leggerezza, cosi che la Vasto Volley ne trae il vantaggio.

Nell’ultimo set finalmente reagiscono ma non è bastato, mollando la presa, fanno rimontare le avversarie. L’unica cosa da fare adesso è riprendere in mano la situazione e dimostrando la vera BTS. Con l’obiettivo di raggiungere ciò che é stato prefissato sin dall’inizio, “Prima Divisione”.

É l' ora di combattere, tutte compatte insieme al mister De Risio.