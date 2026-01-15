Il 2026 Ã¨ partito di corsa: "Pi Li Ruell di Lu Casal" ha aperto la stagione podistica a Casalbordino

A Casalbordino quasi un centinaio di podisti si sono presentati alla partenza della gara podistica Pi Li Ruell di Lu Casal â€“ Trofeo Vini Alberto Tiberio.

L'organizzazione, curata nei minimi particolari dalla Polisportiva Casalbike di Bruno Fantini, Ã¨ stata degna di nota e al contempo sostenuta dall'Amministrazione comunale di Casalbordino. Parte attiva dell'organizzazione sono stati anche l'assessore allo Sport Umberto D'Agostino e Alessandra Tiberio, sponsor principale della manifestazione con il suo marchio Vini Alberto Tiberio. Quella di Casalbordino Ã¨ stata, in assoluto, la prima gara podistica dell'anno solare 2026 con omologazione UISP.

Oltre all'assessore D'Agostino a presenziare all'evento anche il sindaco Filippo Marinucci e gli altri assessori Amerigo Tiberio (ViabilitÃ ) e Paola Basile (Turismo).

I partecipanti hanno percorso un circuito cittadino di poco inferiore ai 1.500 metri, interamente chiuso al traffico. Gli atleti iscritti alla competitiva hanno completato cinque giri, per un totale di circa 7 chilometri, mentre chi ha scelto la non competitiva ha potuto camminare o correre al proprio passo, completando un numero ridotto di giri.

Il vincitore assoluto, Pardo La Serra, ha chiuso la gara in poco meno di 20 minuti. L'atleta molisano di Larino, in forza alla societÃ abruzzese Gruppo Podistico La Sorgente, ha anticipato di pochissimo Francesco D'Agostino, giÃ vincitore di questa corsa e atleta casalese doc che difende i colori del GP Parco Alpi Apuane. A completare il podio maschile, la giovane promessa dell'atletica Matteo Cilli, in forza all'Atletica Vomano.

Al femminile netta la vittoria di Claudia Pasquale, atessana in forza al sodalizio I Lupi d'Abruzzo che si Ã¨ messa alle spalle Antonella Sabatini dell'US Acli Marathon Chieti e Mariana Mitrofanschi dell'Atletica Val Tavo.

Tra le societÃ piÃ¹ numerose premiate l'Asd I Lupi d'Abruzzo, i Podisti Frentani e la Runners Casalbordino.

Con il supporto degli sponsor locali Giuliante Caffetteria, Bistrot 69, Conad Casalbordino, Vini Fantini, Birra Tre Caratteri e Coal Casalbordino, oltre alla Protezione Civile la Protezione Civile Madonna dell'Assunta e la Croce Rossa che hanno garantito la sicurezza sul percorso e l'assistenza sanitaria, ancora una volta Casalbordino Ã¨ stata al centro dell'interesse del podismo regionale. Una bella soddisfazione non solo per gli organizzatori ma anche per tutti i promotori dell'evento e per chi ha partecipato, rinnovando con successo la tradizione di Pi Li Ruell de Lu Casal.

A questo link di Ultimo Km Ciclismo Abruzzo il video a cura di Marco Romani CASALBORDINO - PODISMO - PI LI RUELL DI LU CASAL - 4Â° TROFEO VINI ALBERTO TIBERIO

TUTTI I PODI PER CATEGORIA

M16: 1Â° Diego Di Battista (Asd I Lupi d'Abruzzo)

M30: 1Â° Nicolas Tumini (Podisti Frentani) â€“ 2Â°Simone Tumini (Runcard) â€“ 3Â°Micheal Gizzarelli (Podistica San Salvo)

M35: 1Â°Nicola Armanetti (Avis Campobasso) â€“ 2Â°Nicola Di Lello (Abruzzo Park Trail) â€“ 3Â°Manuel Di Gregorio (Asd I Lupi d'Abruzzo)

M40: 1Â° Piero Biagio Mignogna (Runners Termoli) â€“ 2Â°Nicola Tenaglia (TribÃ¹ Run Lanciano) â€“ 3Â°Marius Tudose (Runners Casalbordino)

M45: 1Â°Mario Denterino (Gruppo Podistico Il Crampo) â€“ 2Â°Nicola Palma (Uisp Campobasso) â€“ 3Â°Alessio Cialfi (Pallano Outdoor)

M50: 1Â°Loris Alleva (Podistica New Castle) â€“ 2Â°Moreno Di Nino (Asd Vini Fantini) â€“ 3Â°Luciano Pepe (Runners Casalbordino)

M55: 1Â° Giuseppe Iamonaco (Avis Campobasso) â€“ 2Â° Mario Muccitto (Runcard) â€“ 3Â°Severino Cericola (TribÃ¹ Run Lanciano)

M60: 1Â°Diego Canacci (Runners Pescara) â€“ 2Â°Sebastiano Fantini (Podisti Frentani) â€“ 3Â°Gennaro Lauritano (Podistica San Salvo)

M65: 1Â°Domenico Tedeschi (Podistica Campobasso) â€“ 2Â°Giuseppe Iezzi (Pro Life Racing Team) â€“ 3Â°Antonio Tarantini (I Lupi d'Abruzzo)

M70: 1Â°Angelo Rapino (Runners Chieti) â€“ 2Â°Savino Bucci (Runners Casalbordino)

M75: Giuseppe Aceto (Podistica Campobasso) â€“ 2Â°Antonio Magnacca (Lupi d'Abruzzo)

F40: 1Â°Mariangela Di Berardino (Asd Vini Fantini) â€“ 2Â°Giusy Cinalli (Lupi d'Abruzzo) â€“ 3Â°Linda Gaserio (Avis Campobasso)

F45: 1Â°Silvia Maria Graziani (Runners Casalbordino)

F50: 1Â°Arianna Rosati (Lupi d'Abruzzo) â€“ 2Â°Svetlana Buzdyan (Podisti Frentani)

F55: 1Â°Maria Ciarlatani (Lupi d'Abruzzo) â€“ 2Â° Katiuscia Bertotto (Podisti Frentani)

F65: 1Â°Adalgisa Sprecacenere

F75: 1Â°Venere Sarra (Runners Pescara)