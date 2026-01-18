BTS San Salvo, avanti con entusiasmo

Giunge al termine un’altra settimana impegnativa per gli atleti della BTS Volley San Salvo. Facciamo un riepilogo delle varie categorie.

In Prima Divisione maschile giunge una vittoria per 3-0 a Montesilvano contro una giovane e combattiva Julia Gas. Quarta vittoria in altrettante giornate di campionato. Una prestazione solida, fatta di attenzione, lavoro e continuità. La squadra di coach Tenaglia è al 2° posto a soli due punti dall’Antoniana Volley che però ha una partita in più. Nel prossimo impegno la BTS incontrerà in casa la Remax Pallavolo Chieti.

La Seconda Divisione femminile ha perso 3–0 contro la Vasto Volley, una gara in cui sostanzialmente le ragazze non sono riuscite a entrare mentalmente in campo. “Non abbiamo aggredito la partita, ci siamo fatte aggredire. Senza riuscire a reagire – dichiara in una nota la società – Fa male dirlo, ma è giusto farlo. Perché solo riconoscendo le difficoltà si può crescere davvero. Da qui si riparte con una responsabilità chiara: tornare in palestra, lavorare di più, pretendere di più da noi stesse”. Con questa sconfitta la BTS scende al 2° posto dietro la stessa Vasto Volley e l’altra vastese Enjoy appaiate in testa a pari punti.

Nella Terza Divisione femminile, con una prestazione solida, ordinata e concreta, la BTS vince 3-0 a Gissi. Coach Tenaglia: “Tre set giocati con continuità, spirito di squadra e voglia di fare bene, che ci permettono di portare a casa un risultato importante lontano da casa”. Le ragazze, dopo la vittoria nel derby cittadino contro la Pallavolo San Salvo, si confermano quindi giocando una bella gara. La BTS è ora prima in classifica insieme alla Vasto Volley e nel prossimo incontro ospiteranno l’Enjoy Volley.

I ragazzi della Under 19 maschile, composta interamente da ragazzi Under 17, ha affrontato l’esperta prima in classifica Impavida Ortona perdendo per 3–0 (25-18, 25-22, 25-23). Coach Tenaglia ha espresso comunque soddisfazione ed ha espresso parole di elogio verso i propri ragazzi: “Nonostante la sconfitta è stata una bellissima gara. Abbiamo difeso, lottato su ogni pallone, fatto copertura, reagito. Soprattutto, siamo entrati in campo con l’atteggiamento giusto. E’ da qui che si cresce davvero. A fine gara ho fatto loro i complimenti, perché quando si gioca così, è giusto riconoscerlo”. Conclude poi con un messaggio diretto ai ragazzi: “Non voglio che vi accontentiate di una bella partita. Voglio che impariate a vincere le partite difficili.

Nel campionato Under 17 maschile vittoria per 3–1 contro la Remax Pallavolo Chieti. Una gara che racconta bene il momento che sta attraversando la squadra. Primo set quasi perfetto, dove la BTS impone subito ritmo e qualità. Troppi errori invece nel secondo set. Rimonta degli avversari ad un iniziale vantaggio, poi la BTS riprende a giocare senza però riuscire a sfruttare le occasioni per chiuderlo: il set si decide ai vantaggi per il Chieti. Dal terzo set in poi però, la BTS cambia marcia e torna a imporre il proprio gioco. Costruisce il vantaggio e lo amministra con ordine e lucidità fino alla vittoria finale per 3–1 (25-10, 28-30, 25-21, 25-13). Soddisfatta al termine coach Tenaglia: “Una partita che ci dice che il lavoro paga, ma anche che ogni passaggio va gestito con attenzione fino all’ultimo punto”. Con questa vittoria la BTS consolida il 3° posto dietro all’Impavida Ortona Blu ed il Gada Volley Pescara. Nel prossimo incontro i sansalvesi andranno a far visita alla prima della classe Ortona.uesto campionato serve a questo, a fare esperienza, crescere, costruire mentalità. Le sconfitte insegnano, ma solo a chi ha il coraggio di giocarle così”. Al termine della quinta giornata la BTS è al quart’ultimo posto. Nella prossima gara andrà a far visita al Lanciano All Stars, seconda in classifica.

“Ci sono vittorie che valgono doppio. Alcune valgono molto di più. Questa è una di quelle”. Queste le parole di grande soddisfazione da parte della società dopo la vittoria delle ragazze dell’Under 16 a Bussi. “Arrivavamo da una gara persa malissimo da momenti difficili, da domande che fanno rumore. E invece, nella trasferta più lunga, queste ragazze hanno tirato fuori una reazione da super squadra”. Infatti la BTS, dopo l’ottimo terzo posto conquistato al termine del campionato, doveva riscattarsi dal 0-3 subito in casa contro la Vasto Volley nella prima giornata della cosiddetta ‘Fase Titolo’. Le premesse non sono però delle migliori. Perso con ampio scarto il primo set (25-15) sarebbe stato facile crollare: “Invece di arrenderci, scegliamo di restare dentro la partita – queste le belle parole di coach Tenaglia – Con caparbietà e forza ci prendiamo il secondo set. Nel terzo e nel quarto è lotta vera, punto su punto, respiro su respiro. E lì succede qualcosa di speciale. Le ragazze compiono un capolavoro, vincendo entrambi i parziali ai vantaggi, portando a casa una vittoria che parla di carattere, testa e cuore. Questa partita non racconta solo un risultato. Racconta una scelta: non mollare, reagire, crescere insieme. La BTS è orgogliosa di voi. Avanti così!”. Risultato finale 1-3 (25-15, 14-25, 24-26, 24-26). La BTS occupa ora il 4° posto nel Girone D della ‘Fase Titolo’ e nel prossimo incontro ospiterà la Julia Gas Montesilvano.

Nell’Under 15 femminile vittoria per 3–0 contro la Vasto Volley. Una partita condotta con autorità dalle ragazze che, gara dopo gara stanno dimostrando i progressi fatti in palestra. “Attenzione, ordine, spirito di squadra e voglia di fare bene dall’inizio alla fine – queste le considerazioni di coach Tenaglia – Il lavoro quotidiano comincia a vedersi”. Dopo due giornate la BTS è prima in classifica e nel prossimo incontro ospiterà l’Amasport di Scerni.

"Quando l’impegno quotidiano viene riconosciuto, il risultato ha un valore ancora più grande”, grande soddisfazione in casa BTS per la centrale Emma Sacchetti che, dopo le recenti convocazioni con il CQT, è stata convocata al Regional Day. “Un’importante occasione di crescita e confronto – continua la BTS – che l’ha vista lavorare sotto la guida di Marco Mencarelli, direttore tecnico delle Nazionali Juniores. Dietro questa convocazione ci sono allenamenti, sacrifici, costanza e tanta voglia di migliorarsi ogni giorno. È il riconoscimento di un percorso costruito con serietà e passione, passo dopo passo. Siamo orgogliosi di te, Emma. Continua a lavorare, continua a crederci”. Dopo la recente convocazione dell’alzatore Riccardo Di Bartolomeo con il Club Italia, giunge quindi un’altra grande soddisfazione per la società sansalvese, giusto premio per l’impegno e la dedizione verso i giovani atleti.





