Finale di Coppa Italia, il San Salvo Calcio si organizza per i biglietti

In occasione della finale di Coppa Italia di Eccellenza che si disputerà mercoledì 4 febbraio allo Stadio Comunale di Ortona tra il San Salvo e la Folgore Delfino Curi Pescara , la società San Salvo Calcio sta organizzando la trasferta per i tutti i tifosi biancazzurri tramite prevendita .

Per i ragazzi e ragazze dai 14 ai 16 anni c’è l’ingresso omaggio e per riceverlo é obbligatorio presentarsi alla sede per la richiesta con la carta d’identità.

La prevendita sarà effettuata presso la sede sociale del San Salvo Calcio in via Roma 46 dal lunedì al venerdì dalle ore 17:30 alle ore 19:30, nonché presso “L’oro di Pulcinella” tutte le mattine dalle 8:30 alle 13 e il sabato dalle 08:30 alle 19.30.

La prevendita andrà avanti fino a sabato 30 gennaio.