BTS Volley San Salvo, successi preziosi

Nuovi impegni e belle soddisfazioni per le squadre della BTS Volley San Salvo.

Nel Campionato di Prima Divisione maschile prezioso successo conquistato in campo esterno a Ortona, contro un’ostica Impavida, con il punteggio di 3-2, al culmine di un intenso e combattuto tie-break.

Nel primo set sansalvesi contratti, giocano a sprazzi, vanno sotto e poi riprendono il set senza però riuscire a dare la zampata finale: finisce 25-21 per i padroni di casa.

Nel secondo sembra andare tutto storto, la BTS è a un passo dal tracollo, ma i ragazzi alzano lo sguardo e stringono i denti, tanta grinta, testa e cuore ed alla fine prevalgono 25-22. Nel terzo set stesso copione, la BTS vince 25-23 e si porta sul 2-1. Nel quarto la BTS parte meglio e va sul 18-15, poi black-out. Ortona rientra e lo porta via 25-22. Al tie-break la BTS parte forte, si va al cambio campo sull’8-4. Poi subisce ancora una volta la rimonta ed il sorpasso fino al 11-9. La squadra sansalvese vacilla e sembra mollare. Da lì in poi invece è compatta, non fa cadere più nulla in difesa e attacca con convinzione e la chiude sul 15-13: Di Bartolomeo con un tocco di seconda a metà strada tra la sfrontatezza e l’incoscienza, quei tocchi che raccontano una squadra che non ha paura di osare.

A fine gara coach Tenaglia: “Ci sono gare in cui la tecnica passa in secondo piano. Gare in cui serve testa, cuore e con il coraggio di restare dentro quando tutto sembra scivolare via. Questa squadra sa soffrire, reagire e restare dentro le partite difficili. Ed è da qui che si costruisce qualcosa di importante”.

Con questa vittoria la BTS Volley rimane al 3° posto a 4 punti dalla prima in classifica Lanciano All Stars che ha però 2 gare in più.

In Seconda Divisione Femminile la BTS vince agevolmente 3-0 contro l’Antoniana Volley Nera. Prestazione senza sbavature, da squadra solida e convincente