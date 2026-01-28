Trofeo Carnevale, tutto pronto per la 21^ edizione a San Salvo Marina

Nell'aula consiliare del Comune di San Salvo si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della 21^ edizione del Trofeo Carnevale, storica manifestazione ciclistica che domenica 1 febbraio animerà le strade di San Salvo Marina.

Ad aprire l'incontro è stato il sindaco, Emanuela De Nicolis, che ha voluto sottolineare e lodare il grande lavoro svolto negli anni dall'Atletica Velo Club San Salvo, capace con passione, competenza e spirito di servizio organizzare eventi sportivi di alto livello, diventati ormai un punto di riferimento per l'intero panorama ciclistico regionale.

Un impegno costante che valorizza lo sport, il turismo e l'immagine della città, creando occasioni di aggregazione e collaborazione tra le realtà locali.

Alla conferenza erano presenti il presidente dell'Atletica Velo Club San Salvo, Tonino Maggitti, il vice presidente Nubia Stella insieme ad alcuni soci dell'associazione, che hanno illustrato i dettagli tecnici e organizzativi della manifestazione. Grande attenzione anche al fondamentale supporto dei numerosi sponsor, che con il loro contributo rendono possibile la realizzazione dell'evento e testimoniano la forte sinergia tra sport e tessuto economico locale. In rappresentanza dell'Amministrazione sansalvese, assieme al sindaco, gli assessori Elisa Marinelli e Tony Faga e il consigliere comunale Claudio Mastronardi.

Per il mondo associativo Maria Sabatini, presidente della Pro Loco San Salvo, ha confermato il proprio supporto all'iniziativa: la Pro Loco curerà infatti il pasta party e offrirà un aiuto concreto durante la giornata di gara, a conferma della proficua collaborazione tra le associazioni del territorio.

Un grande aiuto verrà dato anche dalla Fir CB San Salvo, dalla Protezione Civile Furci e Protezione Civile Fresagrandinaria.

Il Trofeo Carnevale rappresenta la classicissima di apertura del calendario Acsi ciclismo in Abruzzo ed e' la prima prova del Giro d'Abruzzo 2026.

La gara, organizzata sotto l'egida di ACRI Teramo, presieduta da Raffaele Di Giovanni, si svolgerà su un circuito completamente pianeggiante di 2,5 chilometri, da ripetere più volte, ideale per regalare spettacolo e competizione.

Ricca la premiazione finale:

Ai vincitori assoluti delle due partenze e alla prima donna verrà consegnato un prosciutto;

Premiati i primi cinque di ogni categoria;

Alla società più numerosa verrà assegnato il Trofeo Carnevale.

Importanti anche le agevolazioni sulle iscrizioni (ci si potrà iscrivere fino a venerdì online e successivamente direttamente allo stand di gara): iscrizione gratuita per le donne - una gratuità ogni dieci iscritti dello stesso team (si paga per nove).

Il ritrovo è fissato per le ore 8 presso il Palazzetto dello Sport di San Salvo Marina.

Le iscrizioni sono aperte sulla piattaforma myresult.com

San Salvo si prepara così a vivere una giornata di grande sport, festa e condivisione per il ciclismo.

Fonte: Città di San Salvo