Coppa Italia di Eccellenza, il San Salvo alla sfida finale

Appuntamento alle ore 16 di mercoledÃ¬ 4 febbraio allo Stadio Comunale di Ortona per la finalissima della Coppa Italia di Eccellenza.

Di fronte il San Salvo di Walter Piccioni e la Folgore Delfino Curi Pescara di Remigio Cristofari. Si giocherÃ con una rilevante cornice di pubblico: sono stati venduti in prevendita 800 biglietti destinati ai tifosi biancazzurri, altri 400 saranno disponibili al botteghino dell'impianto sportivo ortonese.

Grande la mobilitazione dei sostenitori sansalvesi per l'importante appuntamento, con l'obiettivo di riportare la Coppa a San Salvo dopo il successo del 2015.

La squadra Ã¨ carica: il quarto posto in campionato e il percorso stagionale danno conto di un gruppo solido, in salute e determinato a giocarsi al meglio l'opportunitÃ di riconquistare il prestigioso trofeo.

Mister Piccioni, dopo aver fatto rifiatare alcuni elementi nell'ultima partita giocata al Vito Tomeo e vinta 3-0 contro il Celano, dovrebbe rilanciare tra i titolari i vari Cardinale, Preta, Aquilano, Squadrone, Ricciardi e Di Ruocco, oltre a Ortiz Lopez in attacco, potendo contare su un organico attrezzato e con diverse alternative.