Sfuma il sogno Coppa Italia per il San Salvo

Sfuma il sogno Coppa Italia di Eccellenza per il San Salvo.

La squadra di mister Walter Piccioni perde, con il punteggio di 2-0, la finalissima regionale disputata con la Folgore Delfino Curi Pescara sul sintetico dello Stadio Comunale di Ortona, davanti a una cornice di pubblico di quasi 2.000 spettatori, con oltre 1.000 calorosi sostenitori biancazzurri.

A decidere la partita è stata la doppietta firmata dal centravanti portoghese Ortigao ‘Kako’, che batte Lanziani con le reti messe a segno al 9' della prima frazione e al 18' della ripresa.

Gara condotta in porto con efficacia e concretezza dai pescaresi guidati dall'allenatore Remigio Cristofari, poco lucidi e incisivi, al contrario, i sansalvesi, che ci hanno provato a rimettersi in careggiata, ma senza riuscirvi, e rimasti pure in inferiorità numerica per l'espulsione nel finale di Ruggieri.

Al termine grande e legittima esultanza in casa Folgore Delfino Curi Pescara, delusione e amarezza per il San Salvo che ha comunque giustamente raccolto, a fine gara, l'applauso di una tifoseria sempre appassionata e calorosa.

Folgore Delfino Curi Pescara-San Salvo 2-0

Folgore Delfino Curi Pescara: Beye, Cutilli, Barbetta, Puglielli, Ferri, Mboup, Pavone (13’ st Cissé), Ortigao (48’ st Romero), Prendes, Luiz, Del Moro (37’ st Giammarinaro). A disp. Ruscitti, Gentile, Salem, Mecomonaco, De Angelis, Prestes. Allenatore: Cristofari.

San Salvo: Lanziani, Preta, Aquilano (1’ st Traino), Cichella (23’ st Colistra), Ruggieri, Cardinale (23’ st Zanette), Ricciardi, Gagliano, Jelicanin (1’ st Ortiz), Di Ruocco, Squadrone (1’ st Garcia). A disp. Zocaro, D’Ortona, Felice, Di Pierro. Allenatore: Piccioni.

Reti: 9’ pt e 18’ st Ortigao

Arbitro: De Iuliis di Chieti (Torrelli di Avezzano e Di Girolamo di Teramo, quarto uomo Baldi dell'Aquila)