Altri sorrisi per le squadre della BTS Volley San Salvo

Nel pomeriggio domenicale pallavolistico della BTS Volley San Salvo sono scese in campo le prime squadre, sia femminile che maschile, e la Under 15 femminile.

Nel primo pomeriggio scendono in campo le ragazze della Under 15 che, nel derby contro l’ASP San Salvo, si impongono con un netto 3-0, mostrando gioco, tecnica e personalità. La BTS ora guida la classifica in coabitazione con la Vasto Volley Baiocco.

A seguire la Prima Divisione maschile che regola con un secco 3-0 gli avversari della Virtus Loreto: gioco di squadra, sostanza e grande compattezza. Con questa vittoria la BTS è al secondo posto insieme all’Antoniana Volley, ad un punto dal Lanciano All Stars che però ha una gara in più. Ora il campionato entrerà in una fase davvero interessante. Le prime tre della classe infatti, nei prossimi tre turni, si sfideranno tra di loro. Domenica prossima la BTS osserverà il turno di riposo, mentre le dirette concorrenti Antoniana Volley e Lanciano All Stars si scontreranno a Pescara. Nell’11^ giornata invece la BTS ospiterà l’Antoniana ed alla 12^ si recherà a Lanciano.

In serata la Seconda Divisione femminile vince in trasferta a Lanciano. Una vittoria sofferta e meritatissima contro la Ucci Antonio, un 3-2 sudato fino all’ultimo pallone. Dopo aver vinto il primo set (25-21), le ragazze di mister Di Risio vengono rimontate (19-25) e superate (23-25). Nel momento più buio del quarto set, Lestingi e Magoni guidano l’assalto, rifiutano di arrendersi e trascinano le compagne fuori dai guai (25-20). Da lì in poi tutte reagiscono e giocano da vera squadra conquistando il set (15-11) e la vittoria finale. La BTS conquista il 2° posto, un punto dietro la Vasto Volley. Sabato prossimo ospiterà la Julia Gas Montesilvano.

