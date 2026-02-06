Antonio Tartaglia tedoforo per Milano Cortina: "Orgoglio per Casalbordino, l'Abruzzo e lo sport italiano"

Milano ha accolto, al culmine di un lungo percorso che ha interessato tante localitÃ di tutto il Paese, la fiamma dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026.

Tra i tedofori che hanno portato il simbolo olimpico campioni dello sport e non solo e, tra questi, Antonio Tartaglia, bobbista di Casalbordino, Medaglia dâ€™Oro nel bob a due in coppa con Guther Huber alle Olimpiadi Invernali di Nagano, in Giappone, nel 1998. Tartaglia, nellâ€™ambito di una carriera sportiva lunga e prestigiosa, ha partecipato a quattro edizioni dei giochi olimpici invernali vincendo anche sei edizioni del campionato italiano nel bob a due e una nel bob a quattro. In bacheca, per lui, un argento ai Mondiali 2007, due ori agli Europei (bob a quattro nel 1994 e bob a due nel 1997) e un bronzo (nel bob a due nel 1998).

â€œUn onore per Casalbordino, per lâ€™ Abruzzo e per lo sport Italianoâ€œ, si legge in merito in una nota del Comune di Casalbordino.