Multistage KTI Kombat Team International a Casalbordino, arti marziali protagoniste

redazione
Sport
Arti marziali protagoniste a Casalbordino dove organizzata, nella giornata di domenica 8 febbraio, la terza edizione del Multistage nazionale KTI Kombat Team International, su iniziativa della Asd Tullio Academy di Casalbordino.
 
Presenti maestri delle più svariate discipline marziali che hanno guidato gli allievi.
 
Spazio a lezioni, dimostrazioni e gare di kung fu tradizionale, kickboxing, boxe, sanda, muay thai, grappling, mma, kali e karate.
 
“Un grazie da parte di tutta l'amministrazione alla Asd Tullio Accademy per l'ottima riuscita dell'evento”, scrive in una nota Umberto D'Agostino, assessore allo Sport a Casalbordino.

 
