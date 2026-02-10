Multistage KTI Kombat Team International a Casalbordino, arti marziali protagoniste

Arti marziali protagoniste a Casalbordino dove organizzata, nella giornata di domenica 8 febbraio, la terza edizione del Multistage nazionale KTI Kombat Team International, su iniziativa della Asd Tullio Academy di Casalbordino.

Presenti maestri delle più svariate discipline marziali che hanno guidato gli allievi.

Spazio a lezioni, dimostrazioni e gare di kung fu tradizionale, kickboxing, boxe, sanda, muay thai, grappling, mma, kali e karate.

“Un grazie da parte di tutta l'amministrazione alla Asd Tullio Accademy per l'ottima riuscita dell'evento”, scrive in una nota Umberto D'Agostino, assessore allo Sport a Casalbordino.