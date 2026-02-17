Primato in classifica e palestra gremita: sorride la BTS San Salvo

La BTS San Salvo conquista la vetta della classifica nella Prima Divisione maschile al termine di uno scontro diretto intenso contro lâ€™Antoniana Pescara, dimostrando maturitÃ e carattere nei momenti decisivi della gara.

Dopo un primo set condotto con autorevolezza, Ã¨ nel secondo parziale che si compie il capolavoro: sotto per 0-4, poi 4-8 i pescaresi resistono fino al 13 pari, sorpassano 16 -14, time out di coach Tenaglia e al rientro non ce nâ€™Ã¨ piÃ¹ per nessuno: cambio di passo, battuta incalzante, difese al limite, attacchi infuocati ma soprattutto tanto carattere e pancia. Il secondo set Ã¨ preso ma la BTS punta alla posta piena, e nel terzo set non ce nâ€™Ã¨ per nessuno. Troppa BTS, gli avversari subiscono il contraccolpo e i sansalvesi si prendono vittoria e primato in classifica.

Ma oltre al risultato sportivo - sottolineano dal club pallavolistico sansalvese -, la serata ha offerto unâ€™immagine significativa: sugli spalti erano presenti bambini del settore giovanile, atleti delle altre categorie, famiglie e amici. Una palestra piena e partecipe, testimonianza concreta del percorso costruito negli anni.

La BTS San Salvo nasce con lâ€™obiettivo di togliere i ragazzi dalla strada, dargli degli obiettivi e spingerli a dare il meglio di loro nello sport come nella vita di tutti i giorni.

Oggi conta oltre 160 atleti tesserati ed Ã¨ impegnata in numerosi campionati, dalla Prima Divisione maschile alla Seconda Divisione femminile e maschile, fino a tutto il settore giovanile e al Minivolley.

Accanto ai risultati agonistici, che vedono le prime squadre ai vertici delle classifiche, la societÃ mantiene forte la propria dimensione sociale attraverso iniziative che coinvolgono gli atleti anche fuori dalle ore in palestra, come le trasferte organizzate per assistere a gare di Serie A, tornei fuori regione, gite nei parchi divertimento e tanti altri momenti di condivisione che rafforzano il senso di comunitÃ .

Ogni atleta deve sentirsi accolto e parte di un gruppo, ogni allenatore e dirigente costruisce il rapporto con loro basandosi su valori quali rispetto e condivisione, questi sono principi cardine tanto nei gruppi promozionali quanto in quelli agonistici sul quale la BTS fonda il suo operato.

La vetta della classifica Ã¨ il frutto del lavoro sul campo.

La palestra gremita Ã¨ il segno di un progetto che unisce sport e territorio.

In casa nostra, davanti ai nostri.