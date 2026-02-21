Anticipo di Eccellenza, Virtus Cupello battuta dalla Torrese

Sabato di campionato senza punti per la Virtus Cupello: i rossoblÃ¹ di Peppino Di Francesco vengono sconfitti, tra le mura amiche del Comunale, dalla Torrese guidata dallâ€™ex Vastese Federico Del Grosso che riscatta cosÃ¬ prontamente il passo falso interno di domenica scorsa con la Pro Vasto.

Punteggio finale 3-1 a favore degli ospiti con la vittoria che si materializza nello scorcio conclusivo della ripresa grazie alle reti messe a segno da Gomes Ferreira Duarte e da Gobbo Carrer dopo il botta e risposta, nella prima frazione di gara, griffato da Dâ€™Emilio per i giallorossi e dal solito Cristian Stivaletta (13Â° centro in campionato) per i padroni di casa. Vicini al pari, sullâ€™1-2, i locali con un palo colpito da Capitanio.

Passaggio a vuoto che complica i piani di salvezza anticipati dei cupellesi che incassano il secondo ko di fila, il quarto nelle ultime sei partite giocate, restando fermi a quota 31 punti in classifica, appena al di sopra della â€˜zona bollenteâ€˜ (da considerare le partite domenicali) della graduatoria. E nel prossimo turno sfida esterna con il Montorio â€™88, attualmente penultimo, per Obodo e compagni, scontro decisivo per gli obiettivi di permanenza nel massimo campionato regionale.

Virtus Cupello-Torrese 1-3

Reti: 10â€² Dâ€™Emilio, 37â€™ Stivaletta, 37â€² st Gomes Ferreira, 49â€² st Gobbo Carrer

Virtus Cupello: Di Cencio, Zaccardi, Carlucci, Sebastiani, De Min, Obodo, Capitanio, Macarof, Cisse, Stivaletta, Troiano. A disp. Fucci, Carpineta, Di Florio, Mignogna, Esposito, Minchillo, Bellano, Annunziata. All. Di Francesco

Torrese: Bomba, Di Stefano, Sidibe, Campestre, Sciarretta, Dâ€™Emilio, Anane, Stragapede, Gomes Ferreira, Planamente, Sanseverino. A disp. Puddu, Di Teodoro, Di Giacomo, Recchioni, Traini, Ceccani, Petrella, Grosso, Gobbo Carrer. All. Del Grosso

Arbitro: De Santis di Avezzano (Di Giannantonio di Sulmona e Di Nardo Di Maio di Pescara)

Foto in evidenza dalla diretta televisiva di SuperJ



