Daniele Zinni firma con il nuovo team Bike & Motor Yamaha Racing e vola a Valencia

Daniele Zinni, fresco di firma con il team Bike & Motor Yamaha Racing, Ã© pronto per la trasferta in Spagna, a Valencia, dove ci saranno le prime tre giornate di test cruciali per la stagione 2026 che prenderÃ il via nel mese di maggio.

In questi giorni il pilota sansalvese e il suo team proveranno la nuova moto, una Yamaha R1 My 2026, allestita per affrontare al meglio il campionato di quest'anno.

â€œSono entusiasta e non vedo lâ€™ora di tornare in pista - commenta Daniele Zinni -. SarÃ un'opportunitÃ importante per testare la nuova moto e le nostre capacitÃ , in modo da preparare al meglio lâ€™inizio di stagione insieme alla squadra. Ringrazio tutti per il supporto, in particolar modo i miei sponsor che permettono di portare avanti questo progetto. Restate sintonizzati!"