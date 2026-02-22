San Salvo, esonerato mister Walter Piccioni

Le tre sconfitte consecutive in campionato e quella nella finale di Coppa Italia d’Eccellenza abruzzese contro la Folgore Delfino Curi Pescara sono alla base dell’esonero di Walter Piccioni, allenatore del San Salvo.
A poche ore dalla fine della partita persa 2-0 a Penne ecco la comunicazione ufficiale del club biancazzurro: “L’Asd San Salvo Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra Walter Piccioni.
La decisione è stata assunta a seguito di un’attenta analisi dell’andamento sportivo e con l’obiettivo di dare una nuova direzione tecnica alla squadra in vista dei prossimi impegni stagionali.
La società desidera ringraziare il mister per la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati durante il periodo di collaborazione, augurandogli le migliori fortune professionali e personali per il futuro”.